https://uz.sputniknews.ru/20210524/pilotnyy-meditsinskiy-klaster-poyavitsya-v-gulistane-18881168.html
Пилотный медицинский кластер появится в Гулистане
Пилотный медицинский кластер появится в Гулистане
Новая система включает разработку гарантированного государством пакета бесплатных медуслуг и лекарств. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T16:50+0500
2021-05-24T16:50+0500
2021-05-24T17:16+0500
общество
здравоохранение
гулистан
лекарства
медицина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. С 1 июля 2021 года создается медицинский кластер "Гулистан" Сырдарьинской области.В соответствии с принятым документом, кластер будет образован на базе нескольких областных специализированных медучреждений: регионального филиала Республиканского научного центра экстренной медицины, эндокринологического диспансера, глазной больницы, медико-диагностического центра и госпиталя для ветеранов войны и труда.Реализация пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области основана на рекомендациях ВОЗ.Основными задачами и направлениями деятельности кластера "Гулистан" выделены:Новая система включает разработку гарантированного государством пакета бесплатных медуслуг и лекарств.Остальные виды услуг, не включенные в данный пакет, будут оказываться на платной основе.На платформе также можно будет закреплять больных за медучреждениями, вести истории болезни, выдавать рецепты на лекарства и направлять в медицинские учреждения.Кроме того, на основе гарантированного пакета власти поэтапно начнут внедрять механизм государственного медицинского страхования. Предусматривается апробация системы в период с 1 июля 2021 года до конца 2022-го в Сырдарьинской области, а начиная с 2023 года — поэтапное внедрение в остальных регионах республики.В Узбекистане создан Государственный фонд медицинского страхования и его наблюдательный совет, утвержден механизм осуществления платежей за гарантированный пакет посредством методов финансирования (подушевого финансирования, за "пролеченный случай", по результатам выполненных работ и других), ориентированных на конечный результат.На сегодняшний день доля неэффективных расходов в системе здравоохранения достигает 40%. Отсутствие равных условий для государственных и частных медучреждений — серьезное препятствие для повышения качества медуслуг.
https://uz.sputniknews.ru/20210506/medsester-v-uzbekistane-stanet-bolshe-na-10-tysyach--ukaz-18631500.html
https://uz.sputniknews.ru/20210519/mirziyoev-oboznachil-pyat-klyuchevyx-napravleniy-reformirovaniya-zdravooxraneniya-18799750.html
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здравоохранение, гулистан, лекарства, медицина, узбекистан
Пилотный медицинский кластер появится в Гулистане
16:50 24.05.2021 (обновлено: 17:16 24.05.2021)
Новая система включает разработку гарантированного государством пакета бесплатных медуслуг и лекарств.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. С 1 июля 2021 года создается медицинский кластер "Гулистан" Сырдарьинской области.
В соответствии с принятым документом
, кластер будет образован на базе нескольких областных специализированных медучреждений: регионального филиала Республиканского научного центра экстренной медицины, эндокринологического диспансера, глазной больницы, медико-диагностического центра и госпиталя для ветеранов войны и труда.
Реализация пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области основана на рекомендациях ВОЗ.
Основными задачами и направлениями деятельности кластера "Гулистан" выделены:
внедрение международных стандартов в обследование пациентов, оказание им высококвалифицированной медицинской помощи;
создание благоприятных условий для подготовки врачей узких специальностей;
активное участие в реализации пилотного проекта по внедрению механизмов государственного медицинского страхования и выработке научно обоснованных выводов о реализации механизмов страхования на практике;
оказание высококвалифицированной стационарной помощи пациентам;
оказание консультативной и организационно-методической помощи специалистам районных (городских) медицинских объединений.
Новая система включает разработку гарантированного государством пакета бесплатных медуслуг и лекарств.
Остальные виды услуг, не включенные в данный пакет, будут оказываться на платной основе.
Через единую электронную платформу будет проводиться анализ показателей, связанных со здоровьем населения.
На платформе также можно будет закреплять больных за медучреждениями, вести истории болезни, выдавать рецепты на лекарства и направлять в медицинские учреждения.
Кроме того, на основе гарантированного пакета власти поэтапно начнут внедрять механизм государственного медицинского страхования. Предусматривается апробация системы в период с 1 июля 2021 года до конца 2022-го в Сырдарьинской области, а начиная с 2023 года — поэтапное внедрение в остальных регионах республики.
В Узбекистане создан Государственный фонд медицинского страхования и его наблюдательный совет, утвержден механизм осуществления платежей за гарантированный пакет посредством методов финансирования (подушевого финансирования, за "пролеченный случай", по результатам выполненных работ и других), ориентированных на конечный результат.
На сегодняшний день доля неэффективных расходов в системе здравоохранения достигает 40%. Отсутствие равных условий для государственных и частных медучреждений — серьезное препятствие для повышения качества медуслуг.