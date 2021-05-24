https://uz.sputniknews.ru/20210524/pilotnyy-meditsinskiy-klaster-poyavitsya-v-gulistane-18881168.html

Пилотный медицинский кластер появится в Гулистане

Пилотный медицинский кластер появится в Гулистане

Новая система включает разработку гарантированного государством пакета бесплатных медуслуг и лекарств. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T16:50+0500

2021-05-24T16:50+0500

2021-05-24T17:16+0500

общество

здравоохранение

гулистан

лекарства

медицина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. С 1 июля 2021 года создается медицинский кластер "Гулистан" Сырдарьинской области.В соответствии с принятым документом, кластер будет образован на базе нескольких областных специализированных медучреждений: регионального филиала Республиканского научного центра экстренной медицины, эндокринологического диспансера, глазной больницы, медико-диагностического центра и госпиталя для ветеранов войны и труда.Реализация пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области основана на рекомендациях ВОЗ.Основными задачами и направлениями деятельности кластера "Гулистан" выделены:Новая система включает разработку гарантированного государством пакета бесплатных медуслуг и лекарств.Остальные виды услуг, не включенные в данный пакет, будут оказываться на платной основе.На платформе также можно будет закреплять больных за медучреждениями, вести истории болезни, выдавать рецепты на лекарства и направлять в медицинские учреждения.Кроме того, на основе гарантированного пакета власти поэтапно начнут внедрять механизм государственного медицинского страхования. Предусматривается апробация системы в период с 1 июля 2021 года до конца 2022-го в Сырдарьинской области, а начиная с 2023 года — поэтапное внедрение в остальных регионах республики.В Узбекистане создан Государственный фонд медицинского страхования и его наблюдательный совет, утвержден механизм осуществления платежей за гарантированный пакет посредством методов финансирования (подушевого финансирования, за "пролеченный случай", по результатам выполненных работ и других), ориентированных на конечный результат.На сегодняшний день доля неэффективных расходов в системе здравоохранения достигает 40%. Отсутствие равных условий для государственных и частных медучреждений — серьезное препятствие для повышения качества медуслуг.

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здравоохранение, гулистан, лекарства, медицина, узбекистан