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В Узбекистане рассказали о самых популярных у россиян сортах хурмы
В Узбекистане рассказали о самых популярных у россиян сортах хурмы
Хурма содержит огромное количество полезных микроэлементов, обладает множеством незаменимых свойств. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T11:05+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Наиболее популярный и в Узбекистане, и в России сорт хурмы — "Хиакуме". В народе он называется "Королек". Плод имеет круглую форму небольшого размера и темно-оранжевый цвет, рассказали РИА Новости в НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева."Королек" относится к невяжущим сортам хурмы, его можно покупать смело, даже в твердом виде, хотя хурма будет не такой сладкой.В народной медицине хурму "Королек" часто применяют как средство для устранение отеков, появляющихся в результате болезней сердца и почек. Кроме того, плод полезен для почек и обеспечивает высокий бактерицидный эффект.Второй по популярности сорт — "Зенджи Мару", или "шоколадная" хурма красновато-коричневого цвета. Также большим спросом у россиян пользуется сорт "Бычье сердце" — крупный плод не имеет косточек, оранжевого цвета и никогда не темнеет. Однако в продаже спелыми его трудно найти — мягкие плоды этого сорта не только перевозить трудно, но даже унести из магазина или с рынка домой в пакете, добавили в институте.Ранее эксперты рассказали, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта.
https://uz.sputniknews.ru/20161111/4100135.html
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узбекистан, еда, хурма

В Узбекистане рассказали о самых популярных у россиян сортах хурмы

11:05 09.10.2021 (обновлено: 11:14 09.10.2021)
383
© Pixabay / choe yongwoo Хурма
Хурма - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
© Pixabay / choe yongwoo
Хурма содержит огромное количество полезных микроэлементов, обладает множеством незаменимых свойств.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Наиболее популярный и в Узбекистане, и в России сорт хурмы — "Хиакуме". В народе он называется "Королек".
Плод имеет круглую форму небольшого размера и темно-оранжевый цвет, рассказали РИА Новости в НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева.
"Королек" относится к невяжущим сортам хурмы, его можно покупать смело, даже в твердом виде, хотя хурма будет не такой сладкой.
В народной медицине хурму "Королек" часто применяют как средство для устранение отеков, появляющихся в результате болезней сердца и почек. Кроме того, плод полезен для почек и обеспечивает высокий бактерицидный эффект.
Второй по популярности сорт — "Зенджи Мару", или "шоколадная" хурма красновато-коричневого цвета.
"Вяжущий вкус она теряет только в состоянии спелости. Если ее плод твердый на ощупь, значит, он недозрелый, если совсем мягкий, то, напротив, уже перезрел", — пояснили в НИИ.
Также большим спросом у россиян пользуется сорт "Бычье сердце" — крупный плод не имеет косточек, оранжевого цвета и никогда не темнеет.
Однако в продаже спелыми его трудно найти — мягкие плоды этого сорта не только перевозить трудно, но даже унести из магазина или с рынка домой в пакете, добавили в институте.
Ранее эксперты рассказали, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта.
Хурма — сладкая пища богов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2016
Инфографика
Хурма — пища богов
11 ноября 2016, 11:13
178554
110000
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