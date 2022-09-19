https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-uzbekistane-rasskazali-o-samyx-populyarnyx-u-rossiyan-sortax-xurmy-20837055.html

Как правильно выбрать хурму — эксперт

Как правильно выбрать хурму — эксперт

Хурма содержит огромное количество полезных микроэлементов, обладает множеством незаменимых свойств.

2022-09-19T07:00+0500

2022-09-19T07:00+0500

2022-09-19T08:53+0500

узбекистан

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Наиболее популярный и в Узбекистане, и в России сорт хурмы — "хиакуме". В народе он называется "королек". Плод имеет круглую форму небольшого размера и темно-оранжевый цвет, рассказали РИА Новости в НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева."Королек" относится к невяжущим сортам хурмы, его можно покупать смело, даже в твердом виде, хотя хурма будет не такой сладкой.В народной медицине хурму "королек" часто применяют как средство для устранение отеков, появляющихся в результате болезней сердца и почек. Кроме того, плод полезен для почек и обеспечивает высокий бактерицидный эффект.Второй по популярности сорт — "зенджи Мару", или "шоколадная" хурма красновато-коричневого цвета. Также большим спросом у россиян пользуется сорт "бычье сердце" — крупный плод не имеет косточек, оранжевого цвета и никогда не темнеет. Однако в продаже спелыми его трудно найти — мягкие плоды этого сорта не только перевозить трудно, но даже унести из магазина или с рынка домой в пакете, добавили в институте.Ранее эксперты рассказали, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта.

https://uz.sputniknews.ru/20161111/4100135.html

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