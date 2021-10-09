https://uz.sputniknews.ru/20211009/vkus-sssr-lukashenko-rasskazal-retsept-buterbroda-iz-detstva--video-20842366.html

Вкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео

Вкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о далеком детстве и еде. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T18:20+0500

2021-10-09T18:20+0500

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александр лукашенко

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Глава государства отметил, что раньше питались просто, но вкусно и сытно."Хорошая была, здоровая пища", — отметил Лукашенко.О чем еще вспомнил белорусский лидер, смотрите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210111/15758380.html

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мультимедиа , беларусь, александр лукашенко