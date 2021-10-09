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Вкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео
Вкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о далеком детстве и еде. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T18:20+0500
2021-10-09T18:20+0500
2021-10-09T18:20+0500
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александр лукашенко
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Глава государства отметил, что раньше питались просто, но вкусно и сытно."Хорошая была, здоровая пища", — отметил Лукашенко.О чем еще вспомнил белорусский лидер, смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210111/15758380.html
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мультимедиа , беларусь, александр лукашенко
Вкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о далеком детстве и еде.
Глава государства отметил, что раньше питались просто, но вкусно и сытно.
"Хорошая была, здоровая пища", — отметил Лукашенко.
О чем еще вспомнил белорусский лидер, смотрите в видео.