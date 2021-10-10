https://uz.sputniknews.ru/20211010/eto-ne-my-v-navoiazote-opravdalis-za-slitye-v-reku-ximikaty-20848953.html
"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты
"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты
Река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T15:43+0500
2021-10-10T15:43+0500
2021-10-10T15:43+0500
общество
отходы
навои
рыба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20849101_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_ea495e9789d4fff4d4651715119638d6.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В АО "Навоиазот" заявили, что не сливали химикаты в реку Зарафшан, из-за чего массово погибла рыба. В компании отметили, что уже более полувека, помимо производственного процесса, уделяют большое внимание защите экологии. Специалисты санитарной лаборатории компании, в свою очередь, совершают регулярный забор сточных вод, согласно графику. В "Навоиазоте" добавили, что из эксплуатации были выведены старые и экологически опасные цехи по производству органического синтеза (ацетилен, нитрилакриловая кислота). Кроме того, были запущены три крупных инвестиционных проекта, связанные с предприятием. Все это позволило заметно снизить объем вредных выбросов в атмосферу и воду. При этом в компании подчеркнули: река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона, в том числе рыбных. Сейчас эксперты "Навоиазота" вместе со специалистами областного экологического управления изучают состояние сточных вод и принимают соответствующие меры.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/v-navoi-sbros-otxodov-ximzavoda-privel-k-gibeli-ryby-v-reke--foto-20839637.html
навои
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20849101_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_d63303e88cf4d40ffc9bd1db8a4857d8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отходы, навои, рыба
"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты
Река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
В АО "Навоиазот" заявили
, что не сливали химикаты в реку Зарафшан, из-за чего массово погибла рыба.
В компании отметили, что уже более полувека, помимо производственного процесса, уделяют большое внимание защите экологии.
"Через колодец 267 АО "Navoiyazot" в реку Зарафшан сбрасываются стоки после проведения лабораторных анализов, отвечающие экологическим требованиям, и состоят, в основном, из ливневых стоков с производственных площадок, продувок водооборотных циклов и отопительных котлов в соответствии с технологическим режимом", — объяснили в пресс-службе.
Специалисты санитарной лаборатории компании, в свою очередь, совершают регулярный забор сточных вод, согласно графику.
В "Навоиазоте" добавили, что из эксплуатации были выведены старые и экологически опасные цехи по производству органического синтеза (ацетилен, нитрилакриловая кислота).
Кроме того, были запущены три крупных инвестиционных проекта, связанные с предприятием. Все это позволило заметно снизить объем вредных выбросов в атмосферу и воду.
"В целях снижения экологической нагрузки на район размещения, предприятием постоянно разрабатываются и выполняются организационно-технические мероприятия по охране природы, экономии сырья и энергоресурсов, снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", — отметили в пресс-службе.
При этом в компании подчеркнули: река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона, в том числе рыбных.
Сейчас эксперты "Навоиазота" вместе со специалистами областного экологического управления изучают состояние сточных вод и принимают соответствующие меры.