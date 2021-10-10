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"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты
"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты
Река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T15:43+0500
2021-10-10T15:43+0500
общество
отходы
навои
рыба
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В АО "Навоиазот" заявили, что не сливали химикаты в реку Зарафшан, из-за чего массово погибла рыба. В компании отметили, что уже более полувека, помимо производственного процесса, уделяют большое внимание защите экологии. Специалисты санитарной лаборатории компании, в свою очередь, совершают регулярный забор сточных вод, согласно графику. В "Навоиазоте" добавили, что из эксплуатации были выведены старые и экологически опасные цехи по производству органического синтеза (ацетилен, нитрилакриловая кислота). Кроме того, были запущены три крупных инвестиционных проекта, связанные с предприятием. Все это позволило заметно снизить объем вредных выбросов в атмосферу и воду. При этом в компании подчеркнули: река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона, в том числе рыбных. Сейчас эксперты "Навоиазота" вместе со специалистами областного экологического управления изучают состояние сточных вод и принимают соответствующие меры.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/v-navoi-sbros-otxodov-ximzavoda-privel-k-gibeli-ryby-v-reke--foto-20839637.html
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отходы, навои, рыба

"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты

15:43 10.10.2021
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© Fotolia / CreativemarcБаки с радиактивными отходами
Баки с радиактивными отходами - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© Fotolia / Creativemarc
Река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В АО "Навоиазот" заявили, что не сливали химикаты в реку Зарафшан, из-за чего массово погибла рыба.
В компании отметили, что уже более полувека, помимо производственного процесса, уделяют большое внимание защите экологии.

"Через колодец 267 АО "Navoiyazot" в реку Зарафшан сбрасываются стоки после проведения лабораторных анализов, отвечающие экологическим требованиям, и состоят, в основном, из ливневых стоков с производственных площадок, продувок водооборотных циклов и отопительных котлов в соответствии с технологическим режимом", — объяснили в пресс-службе.

Специалисты санитарной лаборатории компании, в свою очередь, совершают регулярный забор сточных вод, согласно графику.
В "Навоиазоте" добавили, что из эксплуатации были выведены старые и экологически опасные цехи по производству органического синтеза (ацетилен, нитрилакриловая кислота).
Кроме того, были запущены три крупных инвестиционных проекта, связанные с предприятием. Все это позволило заметно снизить объем вредных выбросов в атмосферу и воду.
"В целях снижения экологической нагрузки на район размещения, предприятием постоянно разрабатываются и выполняются организационно-технические мероприятия по охране природы, экономии сырья и энергоресурсов, снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", — отметили в пресс-службе.
При этом в компании подчеркнули: река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона, в том числе рыбных.
Сейчас эксперты "Навоиазота" вместе со специалистами областного экологического управления изучают состояние сточных вод и принимают соответствующие меры.
Рыбы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
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