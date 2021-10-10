https://uz.sputniknews.ru/20211010/eto-ne-my-v-navoiazote-opravdalis-za-slitye-v-reku-ximikaty-20848953.html

"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты

"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты

Река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-10T15:43+0500

2021-10-10T15:43+0500

2021-10-10T15:43+0500

общество

отходы

навои

рыба

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В АО "Навоиазот" заявили, что не сливали химикаты в реку Зарафшан, из-за чего массово погибла рыба. В компании отметили, что уже более полувека, помимо производственного процесса, уделяют большое внимание защите экологии. Специалисты санитарной лаборатории компании, в свою очередь, совершают регулярный забор сточных вод, согласно графику. В "Навоиазоте" добавили, что из эксплуатации были выведены старые и экологически опасные цехи по производству органического синтеза (ацетилен, нитрилакриловая кислота). Кроме того, были запущены три крупных инвестиционных проекта, связанные с предприятием. Все это позволило заметно снизить объем вредных выбросов в атмосферу и воду. При этом в компании подчеркнули: река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО "Навоиазот", но и от промышленных хозяйств Навоийского региона, в том числе рыбных. Сейчас эксперты "Навоиазота" вместе со специалистами областного экологического управления изучают состояние сточных вод и принимают соответствующие меры.

https://uz.sputniknews.ru/20211009/v-navoi-sbros-otxodov-ximzavoda-privel-k-gibeli-ryby-v-reke--foto-20839637.html

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отходы, навои, рыба