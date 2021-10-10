Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211010/jirinovskiy-sravnil-pandemiyu-covid-19-s-grajdanskoy-voynoy-20850189.html
Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
Политик призвал людей объединиться и "обеспечить победу белых". 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T18:46+0500
2021-10-10T18:46+0500
в мире
владимир жириновский
пандемия
гражданская война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20850238_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_649ebb065ad40d859bc528d0ab25adfd.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своем Telegram пост, в котором порассуждал о коронавирусе и методах борьбы с ним.Политик сравнил пандемию COVID-19 по своим масштабам с гражданской войной.Со стороны "красных" при этом — коронавирус, который занимает наступательную позицию. В роли "белых" между тем — вакцина, которая обороняется и выступает в роли спасителя.Политик отметил, что количество жертв пандемии в мире с каждым днем растет. В России статистика скоро достигнет показателя: тысяча умерших в день. В связи с этим, Жириновский призвал объединиться и "обеспечить победу белых".
https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-moskve-uvekovechili-podvig-vrachey-v-borbe-s-covid-20542151.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20850238_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_67e7d7584973d8193e1262f23666d3ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир жириновский, пандемия, гражданская война

Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной

18:46 10.10.2021
337
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Политик призвал людей объединиться и "обеспечить победу белых".
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своем Telegram пост, в котором порассуждал о коронавирусе и методах борьбы с ним.
Политик сравнил пандемию COVID-19 по своим масштабам с гражданской войной.
Со стороны "красных" при этом — коронавирус, который занимает наступательную позицию.
"И от них (от "красных" — Sputnik) только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку", — написал Жириновский.
В роли "белых" между тем — вакцина, которая обороняется и выступает в роли спасителя.
Политик отметил, что количество жертв пандемии в мире с каждым днем растет. В России статистика скоро достигнет показателя: тысяча умерших в день.
В связи с этим, Жириновский призвал объединиться и "обеспечить победу белых".
Госпиталь для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Россия
В Москве увековечили подвиг врачей в борьбе с COVID
17 сентября, 21:37
2117
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:46Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
18:00Канадец 5 лет притворялся террористом ИГ* и врал о жизни палача в Сирии
16:30В ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым
15:43"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты
15:07ООН передала Узбекистану специальные "лесные" автомобили
14:32Ливан полностью остался без электричества — видео очевидцев из самолета
13:55Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"
13:03Узбекистан и другие страны-участники СВМДА обсудят помощь Афганистану
12:43Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе
12:03Трансгендеры пришли за французскими детьми
11:31Запад некому кормить: он ждет спасения от России
11:01Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
10:30Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год
ВчераСтать Аль Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера XX века в США — фото
ВчераВкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео
ВчераВ Узбекистане ожидают из Турции поставки 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
ВчераПосле погромов Гонконг построят заново
ВчераПоследняя великая партия Европы: это конец
ВчераВ Узбекистане сброс отходов химзавода привел к массовой гибели рыбы — фото
ВчераУзбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана