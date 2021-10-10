https://uz.sputniknews.ru/20211010/jirinovskiy-sravnil-pandemiyu-covid-19-s-grajdanskoy-voynoy-20850189.html

Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной

Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной

Политик призвал людей объединиться и "обеспечить победу белых". 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-10T18:46+0500

2021-10-10T18:46+0500

2021-10-10T18:46+0500

в мире

владимир жириновский

пандемия

гражданская война

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своем Telegram пост, в котором порассуждал о коронавирусе и методах борьбы с ним.Политик сравнил пандемию COVID-19 по своим масштабам с гражданской войной.Со стороны "красных" при этом — коронавирус, который занимает наступательную позицию. В роли "белых" между тем — вакцина, которая обороняется и выступает в роли спасителя.Политик отметил, что количество жертв пандемии в мире с каждым днем растет. В России статистика скоро достигнет показателя: тысяча умерших в день. В связи с этим, Жириновский призвал объединиться и "обеспечить победу белых".

https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-moskve-uvekovechili-podvig-vrachey-v-borbe-s-covid-20542151.html

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владимир жириновский, пандемия, гражданская война