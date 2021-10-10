https://uz.sputniknews.ru/20211010/jirinovskiy-sravnil-pandemiyu-covid-19-s-grajdanskoy-voynoy-20850189.html
Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
Политик призвал людей объединиться и "обеспечить победу белых". 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T18:46+0500
2021-10-10T18:46+0500
2021-10-10T18:46+0500
в мире
владимир жириновский
пандемия
гражданская война
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своем Telegram пост, в котором порассуждал о коронавирусе и методах борьбы с ним.Политик сравнил пандемию COVID-19 по своим масштабам с гражданской войной.Со стороны "красных" при этом — коронавирус, который занимает наступательную позицию. В роли "белых" между тем — вакцина, которая обороняется и выступает в роли спасителя.Политик отметил, что количество жертв пандемии в мире с каждым днем растет. В России статистика скоро достигнет показателя: тысяча умерших в день. В связи с этим, Жириновский призвал объединиться и "обеспечить победу белых".
https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-moskve-uvekovechili-podvig-vrachey-v-borbe-s-covid-20542151.html
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владимир жириновский, пандемия, гражданская война
Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
Политик призвал людей объединиться и "обеспечить победу белых".
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал
в своем Telegram пост, в котором порассуждал о коронавирусе и методах борьбы с ним.
Политик сравнил пандемию COVID-19 по своим масштабам с гражданской войной.
Со стороны "красных" при этом — коронавирус, который занимает наступательную позицию.
"И от них (от "красных" — Sputnik) только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку", — написал Жириновский.
В роли "белых" между тем — вакцина, которая обороняется и выступает в роли спасителя.
Политик отметил, что количество жертв пандемии в мире с каждым днем растет. В России статистика скоро достигнет показателя: тысяча умерших в день.
В связи с этим, Жириновский призвал объединиться и "обеспечить победу белых".