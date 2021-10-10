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Канадец 5 лет притворялся террористом ИГ* и врал о жизни палача в Сирии
Канадец 5 лет притворялся террористом ИГ* и врал о жизни палача в Сирии
Мужчина выкладывал в своих соцсетях фото, которые, как оказалось, были попросту взяты с других страниц. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Канадец Шехрозе Чодри долгое время обманывал общественность, притворяясь террористом, пишет газета The New York Times.По данным издания, с 2016 года мужчина активно рассказывал в соцсетях о жизни боевика ИГ* и палача в Сирии. Канадец даже давал интервью нескольким СМИ. Представляясь именем Абу Хузаифа, он стал главным героем подкаста The Times "Caliphate", состоящего из 10 эпизодов. Это вызвало настоящий общественный резонанс в 2018 году. Однако выяснилось, что все истории о жизни члена террористической группировки были попросту выдуманы. Фото, которые лжебоевик выкладывал в соцсетях, были сворованы с других страниц, а сам Чодри все эти годы работал в семейном ресторане в Канаде.Оказалось, что он не примыкал к ИГ* и ни разу не был Сирии, о которой так много рассказывал. Впрочем, адвокатам канадца удалось доказать, что его действия не несли злого умысла или преступных намерений. Вместо тюремного заключения, мужчину обязали внести так называемый примирительный залог на сумму в 10 тысяч долларов. Если инцидент повторится, то эти деньги изымут. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-rossii-zaderjany-storonniki-ig-kotorye-gotovili-terakty-20384003.html
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сирия, канада, иг, сми

Канадец 5 лет притворялся террористом ИГ* и врал о жизни палача в Сирии

18:00 10.10.2021
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© AFP / Noorullah ShirzadaБоевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения "Талибан" в полицейском отделении в Афганистане
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© AFP / Noorullah Shirzada
Мужчина выкладывал в своих соцсетях фото, которые, как оказалось, были попросту взяты с других страниц.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Канадец Шехрозе Чодри долгое время обманывал общественность, притворяясь террористом, пишет газета The New York Times.
По данным издания, с 2016 года мужчина активно рассказывал в соцсетях о жизни боевика ИГ* и палача в Сирии. Канадец даже давал интервью нескольким СМИ.
Представляясь именем Абу Хузаифа, он стал главным героем подкаста The Times "Caliphate", состоящего из 10 эпизодов. Это вызвало настоящий общественный резонанс в 2018 году.
Реакция была настолько бурной, что "досталось" даже премьер-министру Канады Джастину Трюдо — люди обвиняли правительство в том, что оно пустило в страну "убийцу".
Однако выяснилось, что все истории о жизни члена террористической группировки были попросту выдуманы.
Фото, которые лжебоевик выкладывал в соцсетях, были сворованы с других страниц, а сам Чодри все эти годы работал в семейном ресторане в Канаде.
Оказалось, что он не примыкал к ИГ* и ни разу не был Сирии, о которой так много рассказывал.
Впрочем, адвокатам канадца удалось доказать, что его действия не несли злого умысла или преступных намерений.
Вместо тюремного заключения, мужчину обязали внести так называемый примирительный залог на сумму в 10 тысяч долларов. Если инцидент повторится, то эти деньги изымут.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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