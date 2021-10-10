Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211010/naskolko-uzbekistan-gotov-k-globalnomu-potepleniyu--otsenili-v-evrope-20846140.html
Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе
Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе
Глобальное изменение климата — один из самых серьезных вызовов современности. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T12:43+0500
2021-10-10T12:43+0500
общество
узбекистан
журнал
глобальное потепление
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20846194_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_edb187e6004b30b8a8e8c89c2b5ef75a.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В латвийском журнале "Freecity" вышла статья, посвященная глобальному изменению климата и тому, насколько Узбекистан сможет адаптироваться к этому процессу. В статье подчеркивается, что "повышение мировых температур подстегивает возникновение разрушительных экстремальных погодных явлений по всему миру, таких как изнурительная жара, засухи, пожары, ураганы, проливные дожди и наводнения". Согласно данным Всемирного банка, проблема будет лишь усиливаться, и уже к 2050 году приобретет необратимые масштабы. Так, по прогнозам экспертов, через несколько десятков лет 216 миллионов человек в шести регионах мира станут климатическими беженцами. Из них на регион Центральной Азии приходится 5 миллионов. В материале подробно описываются меры, которые принимают власти Узбекистана в целях сохранения экологии в стране. Издание пишет, что защита окружающей среды — одно из ключевых направлений государственной политики РУз. Кроме того, власти приняли долгосрочные стратегии, направленные на обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, внедрение новых, экологически чистых технологий в различные отрасли экономики. Среди них — концепции об охране окружающей среды до 2030 года, развития водного хозяйства на 2020-2030 годах, обращению с твердыми бытовыми отходами на период 2019-2028 годов и другие. Издание отдельно подчеркивает достижения Узбекистана в плавном переходе к "зеленой" экономике и преодолении экологической катастрофы в Приаралье.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-uzbekistane-poyavitsya-ekologicheskaya-politsiya-20450533.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20846194_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_a0a35e3a86da1239e9d260c41ffb8689.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, журнал, глобальное потепление, сми

Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе

12:43 10.10.2021
385
© Pixabay / Gerd AltmannТермометр, иллюстративное фото
Термометр, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© Pixabay / Gerd Altmann
Глобальное изменение климата — один из самых серьезных вызовов современности.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В латвийском журнале "Freecity" вышла статья, посвященная глобальному изменению климата и тому, насколько Узбекистан сможет адаптироваться к этому процессу.
В статье подчеркивается, что "повышение мировых температур подстегивает возникновение разрушительных экстремальных погодных явлений по всему миру, таких как изнурительная жара, засухи, пожары, ураганы, проливные дожди и наводнения".
Согласно данным Всемирного банка, проблема будет лишь усиливаться, и уже к 2050 году приобретет необратимые масштабы.
Так, по прогнозам экспертов, через несколько десятков лет 216 миллионов человек в шести регионах мира станут климатическими беженцами. Из них на регион Центральной Азии приходится 5 миллионов.
В материале подробно описываются меры, которые принимают власти Узбекистана в целях сохранения экологии в стране.
Издание пишет, что защита окружающей среды — одно из ключевых направлений государственной политики РУз.
"Укреплена институциональная база в этой области. Полностью реформированы Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, Центр гидрометеорологической службы, создан Госкомитет по лесному хозяйству", — говорится в материале.
Кроме того, власти приняли долгосрочные стратегии, направленные на обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, внедрение новых, экологически чистых технологий в различные отрасли экономики.
Среди них — концепции об охране окружающей среды до 2030 года, развития водного хозяйства на 2020-2030 годах, обращению с твердыми бытовыми отходами на период 2019-2028 годов и другие.
Издание отдельно подчеркивает достижения Узбекистана в плавном переходе к "зеленой" экономике и преодолении экологической катастрофы в Приаралье.
Машина ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Общество
В Узбекистане появится экологическая полиция
10 сентября, 17:34
1782
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:55Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"
13:03Узбекистан и другие страны-участники СВМДА обсудят помощь Афганистану
12:43Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе
12:03Трансгендеры пришли за французскими детьми
11:31Запад некому кормить: он ждет спасения от России
11:01Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
10:30Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год
ВчераСтать Аль Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера XX века в США — фото
ВчераВкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео
ВчераВ Узбекистане ожидают из Турции поставки 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
ВчераПосле погромов Гонконг построят заново
ВчераПоследняя великая партия Европы: это конец
ВчераВ Узбекистане сброс отходов химзавода привел к массовой гибели рыбы — фото
ВчераУзбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана
ВчераУкраина хочет войти в состав Тюркского совета
ВчераНа дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео
ВчераМедицина Узбекистана переходит на "электронные рельсы"
ВчераБолее 1 тыс. краснокнижных дроф из ОАЭ выпустили на волю в Узбекистане
ВчераЛавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
ВчераЭксперт раскрыл, как правильно выбрать хурму