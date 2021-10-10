https://uz.sputniknews.ru/20211010/naskolko-uzbekistan-gotov-k-globalnomu-potepleniyu--otsenili-v-evrope-20846140.html

Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе

Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе

Глобальное изменение климата — один из самых серьезных вызовов современности. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-10T12:43+0500

2021-10-10T12:43+0500

2021-10-10T12:43+0500

общество

узбекистан

журнал

глобальное потепление

сми

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В латвийском журнале "Freecity" вышла статья, посвященная глобальному изменению климата и тому, насколько Узбекистан сможет адаптироваться к этому процессу. В статье подчеркивается, что "повышение мировых температур подстегивает возникновение разрушительных экстремальных погодных явлений по всему миру, таких как изнурительная жара, засухи, пожары, ураганы, проливные дожди и наводнения". Согласно данным Всемирного банка, проблема будет лишь усиливаться, и уже к 2050 году приобретет необратимые масштабы. Так, по прогнозам экспертов, через несколько десятков лет 216 миллионов человек в шести регионах мира станут климатическими беженцами. Из них на регион Центральной Азии приходится 5 миллионов. В материале подробно описываются меры, которые принимают власти Узбекистана в целях сохранения экологии в стране. Издание пишет, что защита окружающей среды — одно из ключевых направлений государственной политики РУз. Кроме того, власти приняли долгосрочные стратегии, направленные на обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, внедрение новых, экологически чистых технологий в различные отрасли экономики. Среди них — концепции об охране окружающей среды до 2030 года, развития водного хозяйства на 2020-2030 годах, обращению с твердыми бытовыми отходами на период 2019-2028 годов и другие. Издание отдельно подчеркивает достижения Узбекистана в плавном переходе к "зеленой" экономике и преодолении экологической катастрофы в Приаралье.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-uzbekistane-poyavitsya-ekologicheskaya-politsiya-20450533.html

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