https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-uzbekistane-poyavitsya-ekologicheskaya-politsiya-20450533.html

В Узбекистане появится экологическая полиция

В Узбекистане появится экологическая полиция

По словам пресс-секретаря МВД Узбекистана Шохруха Гиясова, в настоящее время проект указа о создании в стране экологической полиции пока только... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T17:34+0500

2021-09-10T17:34+0500

2021-09-10T17:34+0500

общество

полиция

указ

экология

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Узбекистане создадут управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды, именуемой во многих странах "зеленой полицией" или "экополицией". Предложение об открытии данной структуры было озвучено президентом Шавкатом Мирзиёевым 24 августа в рамках видеоконференции, посвященной улучшению экологической ситуации в стране. Эта инициатива вызвала бурный интерес среди пользователей социальных сетей, которые тут же стали задавать различные вопросы, ответы на которые попытался узнать у экспертов корреспондент Sputnik Узбекистан.Глава пресс-службы МВД Узбекистана Шохрух Гиясов заявил, что в настоящее время проект указа о создании в стране экологической полиции пока только прорабатывается. Однако в некоторых регионах республики уже началось внедрение системы "зеленого патрулирования". Комментируя информацию о создании экополиции в Узбекистане, заместитель председателя центрального совета Экологической партии Сайдрасул Сангинов сказал, что экология в стране нуждается в системных мерах. Как сообщил эксперт, в последнее время часто наблюдается ситуация, когда Госкомитет по экологии и охране окружающей среды не имеет необходимых полномочий, в связи с этим, вопрос о создании нужных кадров стал весьма актуальным. "Партия экологии уже давно поднимает вопрос об организации патрулирования территорий экополицией, поскольку в административном и уголовном кодексах предусмотрены меры, которые должны быть реализованы на практике. Это ускорит взыскание долгов через суды и другие органы власти. В госбюджет поступят дополнительные средства", - сказал Сангинов.Эксперт по окружающей среде, который пожелал остаться неизвестным, сказал Sputnik Узбекистан, что сегодня самая большая и болезненная проблема в системе - это кадровое обеспечение. Большинство сотрудников, работающих в этой области, не являются специалистами, подчеркнул спикер. Также он отметил, что основной задачей сотрудников "зеленых стражей" станет не только взимание долгов с нарушителей, но и защита природы в целом. Для этого Узбекистан должен уделять пристальное внимание обучению новых кадров, а также активно налаживать международное сотрудничество, заключил эксперт.

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полиция, указ, экология, охрана окружающей среды