https://uz.sputniknews.ru/20211010/oon-peredal-uzbekistanu-spetsialnye-lesnye-avtomobili-20848656.html

ООН передала Узбекистану специальные "лесные" автомобили

ООН передала Узбекистану специальные "лесные" автомобили

ФАО активно помогает стране в рамках проекта "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана". 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала спецавтомобили высокой проходимости трем лесным хозяйствам Узбекистана — Папскому, Дехканабадскому и Китабскому. Республика получила новые авто в рамках проекта "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана".Цель проекта — провести в горных районах указанных хозяйств инвентаризацию лесных насаждений и создать электронные карт с использованием спутниковых систем навигации.Это позволит оперативно "вносить изменения в планируемые мероприятия, существенно экономить бюджетные средства и качественно проводить мониторинг лесных территорий", считает зампредставителя ФАО в РУз Шерзод Умаров.Во время церемонии передачи автомобилей также наградили 20 специалистов лесных хозяйств, которые проявили наибольшую активность, трудолюбие и профессионализм в реализации проектных мероприятий.За последние четыре года была проделана огромная работа, направленная на усовершенствование процесса управления лесами: созданы Дата-центр и ГИС-лаборатория, построены четыре теплицы для выращивания декоративных и лесных растений с использованием ресурсосберегающих технологий.Кроме того, ФАО передало республике четыре трактора с навесным оборудованием на общую сумму в 100 тысяч долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/vokrug-charvakskogo-vodoxranilischa-poyavitsya-les-20005233.html

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