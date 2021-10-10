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ООН передала Узбекистану специальные "лесные" автомобили
ООН передала Узбекистану специальные "лесные" автомобили
ФАО активно помогает стране в рамках проекта "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана". 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T15:07+0500
2021-10-10T15:08+0500
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала спецавтомобили высокой проходимости трем лесным хозяйствам Узбекистана — Папскому, Дехканабадскому и Китабскому. Республика получила новые авто в рамках проекта "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана".Цель проекта — провести в горных районах указанных хозяйств инвентаризацию лесных насаждений и создать электронные карт с использованием спутниковых систем навигации.Это позволит оперативно "вносить изменения в планируемые мероприятия, существенно экономить бюджетные средства и качественно проводить мониторинг лесных территорий", считает зампредставителя ФАО в РУз Шерзод Умаров.Во время церемонии передачи автомобилей также наградили 20 специалистов лесных хозяйств, которые проявили наибольшую активность, трудолюбие и профессионализм в реализации проектных мероприятий.За последние четыре года была проделана огромная работа, направленная на усовершенствование процесса управления лесами: созданы Дата-центр и ГИС-лаборатория, построены четыре теплицы для выращивания декоративных и лесных растений с использованием ресурсосберегающих технологий.Кроме того, ФАО передало республике четыре трактора с навесным оборудованием на общую сумму в 100 тысяч долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/vokrug-charvakskogo-vodoxranilischa-poyavitsya-les-20005233.html
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фао, автомобили

ООН передала Узбекистану специальные "лесные" автомобили

15:07 10.10.2021 (обновлено: 15:08 10.10.2021)
570
© Pexels / Kelly LacyЛес
Лес - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© Pexels / Kelly Lacy
ФАО активно помогает стране в рамках проекта "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана".
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала спецавтомобили высокой проходимости трем лесным хозяйствам Узбекистана — Папскому, Дехканабадскому и Китабскому.
Республика получила новые авто в рамках проекта "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана".
© Представительство ФАО в РУзСпецавтомобили высокой проходимости
Спецавтомобили высокой проходимости - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
Спецавтомобили высокой проходимости
© Представительство ФАО в РУз
Цель проекта — провести в горных районах указанных хозяйств инвентаризацию лесных насаждений и создать электронные карт с использованием спутниковых систем навигации.
Это позволит оперативно "вносить изменения в планируемые мероприятия, существенно экономить бюджетные средства и качественно проводить мониторинг лесных территорий", считает зампредставителя ФАО в РУз Шерзод Умаров.
"Специальные автомобили высокой проходимости были закуплены для решения вопроса транспортировки в труднодоступных горных регионах при выполнении данных задач", — сказал Умаров.
Во время церемонии передачи автомобилей также наградили 20 специалистов лесных хозяйств, которые проявили наибольшую активность, трудолюбие и профессионализм в реализации проектных мероприятий.
За последние четыре года была проделана огромная работа, направленная на усовершенствование процесса управления лесами: созданы Дата-центр и ГИС-лаборатория, построены четыре теплицы для выращивания декоративных и лесных растений с использованием ресурсосберегающих технологий.
Кроме того, ФАО передало республике четыре трактора с навесным оборудованием на общую сумму в 100 тысяч долларов.
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