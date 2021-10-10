https://uz.sputniknews.ru/20211010/pervyy-polufinal-yubileynogo-sezona-shou-ty-super-20850598.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Первый полуфинал юбилейного сезона шоу "Ты супер!"
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Первый полуфинал юбилейного сезона шоу "Ты супер!"
Двадцатка сильнейших участников, прошедших отборочный раунд, теперь поборется за выход в финал проекта. Среди полуфиналистов и представительница Узбекистана... 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T22:10+0500
2021-10-10T22:10+0500
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видео
конкурс
музыка
ты супер
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В юбилейном проекта "Ты супер!" принимают участие более 50 участников из разных уголков России, а также из трех стран ближнего зарубежья: Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Пятнадцатилетняя Ширин Абдуллаева из Ташкента — одна из полуфиналисток этого сезона. Она не только покорила публику и судей своим исполнением, но и проявила себя как разносторонне развитая личность, дав очень точную характеристику жюри.В юбилейном сезоне организаторы пошли навстречу зрителям и болельщикам, добавив в список полуфиналистов пять участников, которых не добрали во время первого этапа.Кто из первой группы полуфиналистов выйдет в решающий раунд проекта, смотрите в трансляции Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html
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Первый полуфинал юбилейного сезона шоу "Ты Супер!"
Первый полуфинал юбилейного сезона шоу "Ты Супер!"
2021-10-10T22:10+0500
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конкурс, музыка, ты супер
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Первый полуфинал юбилейного сезона шоу "Ты супер!"
22:10 10.10.2021 (обновлено: 01:00 11.10.2021)
Двадцатка сильнейших участников, прошедших отборочный раунд, теперь поборется за выход в финал проекта. Среди полуфиналистов и представительница Узбекистана Ширин Абдуллаева.
В юбилейном проекта "Ты супер!" принимают участие более 50 участников из разных уголков России, а также из трех стран ближнего зарубежья: Беларуси, Молдовы и Узбекистана.
Пятнадцатилетняя Ширин Абдуллаева из Ташкента — одна из полуфиналисток этого сезона. Она не только покорила публику и судей своим исполнением, но и проявила себя как разносторонне развитая личность, дав очень точную характеристику жюри.
В юбилейном сезоне организаторы пошли навстречу зрителям и болельщикам, добавив в список полуфиналистов пять участников, которых не добрали во время первого этапа.
Кто из первой группы полуфиналистов выйдет в решающий раунд проекта, смотрите в трансляции Sputnik Узбекистан
.