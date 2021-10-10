Узбекистан и другие страны-участники СВМДА обсудят помощь Афганистану

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Главы МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудят возможности оказания гуманитарной помощи Афганистану.Встреча пройдет 11-12 октября в столице Казахстана — Нур-Султане.Об этом сообщил официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.Также одной из центральных тем станет ситуация в Афганистане — участники встречи обсудят возможности для оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса. Ранее МИД Казахстана сообщал, что в ходе предстоящей министерской встречи планируется принятие обновленного каталога мер доверия СВМДА, "что особенно актуально в условиях меняющейся геополитической ситуации в регионе и в мире".
СВМДА — межгосударственный форум, объединяющий 27 государств региона.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Главы МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудят возможности оказания гуманитарной помощи Афганистану.
Встреча пройдет 11-12 октября в столице Казахстана — Нур-Султане.
Об этом сообщил официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.
Заседание будет посвящено вопросам обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества.
Также одной из центральных тем станет ситуация в Афганистане — участники встречи обсудят возможности для оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что в ходе предстоящей министерской встречи планируется принятие обновленного каталога мер доверия СВМДА, "что особенно актуально в условиях меняющейся геополитической ситуации в регионе и в мире".
История СВМДА
СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.
Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. Штаб-квартира находится в столице Казахстана.