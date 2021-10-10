Узбекистан и другие страны-участники СВМДА обсудят помощь Афганистану

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. Штаб-квартира находится в столице Казахстана.