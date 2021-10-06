https://uz.sputniknews.ru/20211006/sosedi-afganistana-xotyat-vernut-emu-rol-mosta-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-20783466.html

Соседи Афганистана хотят вернуть ему роль "моста" между Центральной и Южной Азией

Соседи Афганистана хотят вернуть ему роль "моста" между Центральной и Южной Азией

Узбекистан и другие страны будут и далее способствовать вовлечению Афганистана в перспективные экономические проекты. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T10:01+0500

2021-10-06T10:01+0500

2021-10-06T10:01+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

мид узбекистана

центральная азия

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан намерен способствовать возвращению Афганистану роли "моста" в укреплении связей между Центральной и Южной Азией, заявил первый замглавы МИД республики Фарход Арзиев.Арзиев напомнил, что Ташкент сохраняет приверженность принципам поддержки добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства в его внутренние дела.Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием. Глава государства также предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС—Афганистан".В ООН между тем подчеркнули большую роль Узбекистана в запуске прямых межафганских переговоров, которые поспособствуют долгожданному миру в стране. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211004/chto-jdet-etnicheskix-uzbekov-i-tadjikov-v-novom-afganistane---video-20758790.html

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афганистан, мид узбекистана, центральная азия, радикальное движение "талибан"