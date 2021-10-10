https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-popal-v-top-5-stran-gde-stoit-otmetit-novyy-god-20842077.html

Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год

Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год

Республика обогнала в рейтинге такие популярные туристические направления, как Франция, Германия и Швейцария. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-10T10:30+0500

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан попал в пятерку наиболее привлекательных мест для проведения новогодних праздников.Рейтинг составила польская газета "Gazeta.pl". Республика расположилась на третьей строчке сразу после после Швеции и Австрии. Издание отметило, что Узбекистан является знаменитой жемчужиной Востока и одним из самых популярных туристических направлений в Азии.Читателям предложили насыщенный новогодний маршрут по историческим городам: Бухаре, Хиве и Самарканду. Путешественникам также порекомендовали посетить Ташкент. Издание обратило внимание, что в столице расположен самый большой в Центральной Азии, сохранивший национальный колорит — рынок Чорсу. Еще одна достопримечательность — современная площадь Независимости.

https://uz.sputniknews.ru/20211004/uzbekistan-popal-v-top-5-samyx-umopomrachitelnyx-mest-dlya-otdyxa--times-20750753.html

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туризм, новый год, сми