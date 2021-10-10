https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-popal-v-top-5-stran-gde-stoit-otmetit-novyy-god-20842077.html
Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год
Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год
Республика обогнала в рейтинге такие популярные туристические направления, как Франция, Германия и Швейцария. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T10:30+0500
2021-10-10T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан попал в пятерку наиболее привлекательных мест для проведения новогодних праздников.Рейтинг составила польская газета "Gazeta.pl". Республика расположилась на третьей строчке сразу после после Швеции и Австрии. Издание отметило, что Узбекистан является знаменитой жемчужиной Востока и одним из самых популярных туристических направлений в Азии.Читателям предложили насыщенный новогодний маршрут по историческим городам: Бухаре, Хиве и Самарканду. Путешественникам также порекомендовали посетить Ташкент. Издание обратило внимание, что в столице расположен самый большой в Центральной Азии, сохранивший национальный колорит — рынок Чорсу. Еще одна достопримечательность — современная площадь Независимости.
https://uz.sputniknews.ru/20211004/uzbekistan-popal-v-top-5-samyx-umopomrachitelnyx-mest-dlya-otdyxa--times-20750753.html
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туризм, новый год, сми
Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год
10:30 10.10.2021 (обновлено: 10:43 10.10.2021)
Республика обогнала в рейтинге такие популярные туристические направления, как Франция, Германия и Швейцария.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан попал в пятерку наиболее привлекательных мест для проведения новогодних праздников.
Рейтинг составила
польская газета "Gazeta.pl".
Республика расположилась на третьей строчке сразу после после Швеции и Австрии.
Издание отметило, что Узбекистан является знаменитой жемчужиной Востока и одним из самых популярных туристических направлений в Азии.
Читателям предложили насыщенный новогодний маршрут по историческим городам: Бухаре, Хиве и Самарканду.
"Посещение в новогоднюю ночь площади Регистан позволит приобщиться к истории и почувствовать себя в романтичной обстановке как в сказках Шахеризады", — говорится в статье.
Путешественникам также порекомендовали посетить Ташкент. Издание обратило внимание, что в столице расположен самый большой в Центральной Азии, сохранивший национальный колорит — рынок Чорсу. Еще одна достопримечательность — современная площадь Независимости.
"Если вы хотите, чтобы Новый год прошел в экзотической атмосфере — сделайте ставку на поездку в Узбекистан", — добавили в газете.