https://uz.sputniknews.ru/20211011/fitch-podtverdilo-reyting-uzbekistana-na-urovne-bb--so-stabilnym-prognozom-20856375.html

Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-" со стабильным прогнозом

Согласно прогнозу рейтингового агентства, по итогам года общий бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% ВВП, что немного ниже целевого показателя... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T14:41+0500

2021-10-11T14:41+0500

2021-10-11T14:41+0500

экономика

узбекистан

рейтинг

fitch ratings

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте Узбекистана на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом", - сообщили в Fitch.По данным агентства, рейтинг страны отражает надежные внешние и фискальные буферы, низкий уровень госдолга и рекордно высокие темпы экономического роста по сравнению с рейтингом "BB" при высокой зависимости от сырьевых товаров, высокой инфляции и структурной слабости с учетом низкого ВВП на душу населения.Согласно прогнозу Fitch, по итогам года общий бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% ВВП, что немного ниже целевого показателя правительства в 5,5%.Власти республики уделяют особое внимание инвестициям, здравоохранению и образованию, в связи с чем в агентстве спрогнозировали постепенную фискальную консолидацию с общим дефицитом до 4,3% ВВП в 2022 и 3,8% в 2023 году.

https://uz.sputniknews.ru/20211001/uzbekneftegaz-poluchil-ot-fitch-reyting-bb--so-stabilnym-prognozom-20724812.html

https://uz.sputniknews.ru/20190619/Mezhdunarodnoe-agentstvo-Fitch-prisvoilo-Tashkentu-reyting-BB--11808398.html

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