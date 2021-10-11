Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211011/fitch-podtverdilo-reyting-uzbekistana-na-urovne-bb--so-stabilnym-prognozom-20856375.html
Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-" со стабильным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-" со стабильным прогнозом
Согласно прогнозу рейтингового агентства, по итогам года общий бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% ВВП, что немного ниже целевого показателя... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T14:41+0500
2021-10-11T14:41+0500
экономика
узбекистан
рейтинг
fitch ratings
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/102/10/1021077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7438ed53df0175d240c02841b5d5a6d8.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте Узбекистана на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом", - сообщили в Fitch.По данным агентства, рейтинг страны отражает надежные внешние и фискальные буферы, низкий уровень госдолга и рекордно высокие темпы экономического роста по сравнению с рейтингом "BB" при высокой зависимости от сырьевых товаров, высокой инфляции и структурной слабости с учетом низкого ВВП на душу населения.Согласно прогнозу Fitch, по итогам года общий бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% ВВП, что немного ниже целевого показателя правительства в 5,5%.Власти республики уделяют особое внимание инвестициям, здравоохранению и образованию, в связи с чем в агентстве спрогнозировали постепенную фискальную консолидацию с общим дефицитом до 4,3% ВВП в 2022 и 3,8% в 2023 году.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/uzbekneftegaz-poluchil-ot-fitch-reyting-bb--so-stabilnym-prognozom-20724812.html
https://uz.sputniknews.ru/20190619/Mezhdunarodnoe-agentstvo-Fitch-prisvoilo-Tashkentu-reyting-BB--11808398.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/102/10/1021077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c5d74a6bc6f1a5361d5516f3a5033cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, рейтинг, fitch ratings

Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-" со стабильным прогнозом

14:41 11.10.2021
346
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРейтинговое агентство Fitch Ratings
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Согласно прогнозу рейтингового агентства, по итогам года общий бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% ВВП, что немного ниже целевого показателя правительства в 5,5%.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте Узбекистана на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом", - сообщили в Fitch.
Нефтегазоконденсатное месторождение, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
Экономика
"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом
1 октября, 08:30
914
По данным агентства, рейтинг страны отражает надежные внешние и фискальные буферы, низкий уровень госдолга и рекордно высокие темпы экономического роста по сравнению с рейтингом "BB" при высокой зависимости от сырьевых товаров, высокой инфляции и структурной слабости с учетом низкого ВВП на душу населения.
Согласно прогнозу Fitch, по итогам года общий бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% ВВП, что немного ниже целевого показателя правительства в 5,5%.
Логотип агентства Fitch Ratings - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2019
Экономика
Международное агентство Fitch присвоило Ташкенту рейтинг "BB-"
19 июня 2019, 15:45
112
Власти республики уделяют особое внимание инвестициям, здравоохранению и образованию, в связи с чем в агентстве спрогнозировали постепенную фискальную консолидацию с общим дефицитом до 4,3% ВВП в 2022 и 3,8% в 2023 году.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:28Мирзиёев: "Наша главная цель – чтобы в Узбекистан не стреляли"
14:56Траур по погибшим: татарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы
14:41Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-" со стабильным прогнозом
14:04В Ташкенте произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей – видео
13:32Узбекистанцы заняли первое место в медальном зачете на чемпионате ЦА по MMA в Нукусе
12:52Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда
12:36Солнечно и без дождей: в Узбекистан возвращается тепло
11:47"Зеленые рэкетиры" пришли за вашими деньгами
11:35"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
11:05Мертвая петля по-генеральски: главнокомандующий СВО Казахстана сел за штурвал истребителя
10:26В Госкомстате озвучили, сколько автомобилей приобрели узбекистанцы
09:52Власти Узбекистана субсидируют работу общественного транспорта в регионах
09:29Потерпевший крушение в Татарстане самолет был исправен — начальник аэроклуба
ВчераПервый полуфинал юбилейного сезона шоу "Ты супер!"
ВчераЖириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
ВчераКанадец 5 лет притворялся террористом ИГ* и врал о жизни палача в Сирии
ВчераВ ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым
Вчера"Это не мы": в "Навоиазоте" оправдались за слитые в реку химикаты
ВчераООН передала Узбекистану специальные "лесные" автомобили
ВчераЛиван полностью остался без электричества — видео очевидцев из самолета