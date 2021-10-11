https://uz.sputniknews.ru/20211011/mirziyoev-nasha-glavnaya-tsel--chtoby-v-uzbekistan-ne-strelyali-20856981.html

Мирзиёев: "Наша главная цель – чтобы в Узбекистан не стреляли"

Мирзиёев: "Наша главная цель – чтобы в Узбекистан не стреляли"

По словам президента, Узбекистан намерен поддерживать хорошие отношения с соседями и помогать афганскому народу. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T15:28+0500

2021-10-11T15:28+0500

2021-10-11T15:28+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

шавкат мирзиёев

афганистан

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. О намерении поддерживать добрососедские отношения с приграничными странами, в частности, с Афганистаном, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Кашкадарьи.Действующий глава государства и кандидат в президенты на предстоящих выборах Шавкат Мирзиёев посетил Кашкадарьинской области в рамках своей предвыборной компании, сообщает Telegram-канал "Нигох", близкий к администрации президента.Мирзиёев отметил, что соседей не выбирают, но главная его цель – сохранить спокойствие на границах.Узбекистан активно взаимодействует с новым правительством соседней страны. К примеру, в приграничном Термезе готовсятся переговоры по нескольким совместным проектам. Узбекистан одним из первых поздравил новое правительство Афганистана с избранием.Ситуация в Афганистане обострилась в связи с выводом американских войск. В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в этой стране.* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-i-drugie-strany-uchastniki-svmda-obsudyat-pomosch-afganistanu-20847000.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан