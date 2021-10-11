https://uz.sputniknews.ru/20211011/rossiya-ne-planiruet-shtrafovat-neprivityx--peskov-20857434.html

Россия не планирует штрафовать непривитых – Песков

Россия не планирует штрафовать непривитых – Песков

Власти используют любую возможность, в том числе и СМИ, чтобы обратиться к гражданам с призывом прививаться, но уровень вакцинации все еще непозволительно... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T16:09+0500

2021-10-11T16:09+0500

2021-10-11T16:09+0500

россия

штраф

прививки

вакцинация

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг домыслы и предположения о возможном введении штрафов для непривитых граждан, передает РИА Новости. При этом, подобные инициативы глава пресс-службы российского лидера назвал "нереальными" подчеркнув, что они идут вразрез "социальному характеру" государства.По словам Пескова, "Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки". Пресс-секретарь уточнил, главное – то, что каждому гражданину предоставлена возможность спасти свою жизнь посредством вакцинации. Но несмотря на это количество привитых россиян как было, так и остается непозволительно мало, отсюда и большая смертность.Власти используют любую возможность, в том числе и СМИ, чтобы обратиться к гражданам с призывом прививаться.Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тысяч рублей.А несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к участникам Всероссийской конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы" заявила, что целевые показатели по плановой вакцинации достигнуты в России на начало 2021 года практически по всем контролируемым инфекциям, несмотря на пандемию.

https://uz.sputniknews.ru/20210925/uzbekistan-nameren-dobitsya-priznaniya-v-sng-sertifikatov-vaktsinatsii-ot-covid-20644366.html

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штраф, прививки, вакцинация, коронавирус covid-19