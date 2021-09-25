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Узбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID
Узбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID
В ближайшее время такая договоренность, как ожидается, будет достигнута с Казахстаном, с другими государствами переговоры продолжаются. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T10:37+0500
2021-09-25T14:24+0500
общество
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вакцина
сертификат
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. До конца 2021 года Узбекистан планирует договорится со странами СНГ о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19, сообщили в службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны. При этом уточняется, что в ближайшее время такая договоренность будет достигнута с Казахстаном, с другими государствами переговоры продолжаются.Напомним, кампания по вакцинации началась в Узбекистане 1 апреля. Граждане могут получить вакцины китайским препаратом препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. Чуть менее чем за полгода полностью вакцинировались более 4 миллионов человек.Накануне в республику ввезли еще 2 499 668 доз препарата ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса. Самолет с важным грузом прибыл в столицу страны из Китая.Также Узбекистан запустил местное производство российской вакцины Спутник V. В Октябре первая партия препарата выйдет на внутренний рынок.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html
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узбекистан, снг, вакцина, сертификат, вакцина "спутник v"

Узбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID

10:37 25.09.2021 (обновлено: 14:24 25.09.2021)
856
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие нового пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Открытие нового пункта вакцинации от COVID-19 в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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В ближайшее время такая договоренность, как ожидается, будет достигнута с Казахстаном, с другими государствами переговоры продолжаются.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. До конца 2021 года Узбекистан планирует договорится со странами СНГ о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19, сообщили в службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны.
При этом уточняется, что в ближайшее время такая договоренность будет достигнута с Казахстаном, с другими государствами переговоры продолжаются.
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Напомним, кампания по вакцинации началась в Узбекистане 1 апреля. Граждане могут получить вакцины китайским препаратом препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.
Чуть менее чем за полгода полностью вакцинировались более 4 миллионов человек.
Накануне в республику ввезли еще 2 499 668 доз препарата ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса. Самолет с важным грузом прибыл в столицу страны из Китая.
Также Узбекистан запустил местное производство российской вакцины Спутник V. В Октябре первая партия препарата выйдет на внутренний рынок.
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