https://uz.sputniknews.ru/20210925/uzbekistan-nameren-dobitsya-priznaniya-v-sng-sertifikatov-vaktsinatsii-ot-covid-20644366.html

Узбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID

Узбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID

В ближайшее время такая договоренность, как ожидается, будет достигнута с Казахстаном, с другими государствами переговоры продолжаются. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-25T10:37+0500

2021-09-25T10:37+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. До конца 2021 года Узбекистан планирует договорится со странами СНГ о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19, сообщили в службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны. При этом уточняется, что в ближайшее время такая договоренность будет достигнута с Казахстаном, с другими государствами переговоры продолжаются.Напомним, кампания по вакцинации началась в Узбекистане 1 апреля. Граждане могут получить вакцины китайским препаратом препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. Чуть менее чем за полгода полностью вакцинировались более 4 миллионов человек.Накануне в республику ввезли еще 2 499 668 доз препарата ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса. Самолет с важным грузом прибыл в столицу страны из Китая.Также Узбекистан запустил местное производство российской вакцины Спутник V. В Октябре первая партия препарата выйдет на внутренний рынок.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html

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узбекистан, снг, вакцина, сертификат, вакцина "спутник v"