https://uz.sputniknews.ru/20211011/solnechno-i-bez-dojdey-v-uzbekistan-vozvraschaetsya-teplo-20854439.html

Солнечно и без дождей: в Узбекистан возвращается тепло

Солнечно и без дождей: в Узбекистан возвращается тепло

Во вторник и среду (12-13 октября) в республике ветер местами усилится до 15-20 м/с. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Солнечная погода без осадков установится почти по всей территории Узбекистана после резкого похолодания на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Узгидромета. В понедельник и во вторник (11 -12 октября) республика все еще будет находиться под влиянием холодного антициклона. Морозный воздух узбекистанцы смогут ощутить ночью - температура опустится до 2-5 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до 18-20 градусов тепла.Со среды температура начнет постепенно повышаться и достигнет нормальных для середины октября значений. Ночью воздух прогреется до 6-9 градусов тепла, днем – до 20–23 градусов, на юге будет до 25 градусов выше нуля.В течение недели осадков не ожидается, в стране намечается теплая погода. Во вторник и среду (12-13 октября) в Узбекистане ветер местами усилится до 15-20 м/с.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzgidromet-poluchil-mobilnuyu-laboratoriyu-kontrolya-kachestva-vozduxa-19373955.html

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