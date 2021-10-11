https://uz.sputniknews.ru/20211011/titanicheskie-usiliya-v-uzbekistane-patsientu-s-onkologiey-vjivili-endoprotez-20863101.html
Титанические усилия: в Узбекистане пациенту с онкологией вживили эндопротез
Титанические усилия: в Узбекистане пациенту с онкологией вживили эндопротез
При участии специалистов из РФ хирурги провели протезирование тазового кольца пациенту со злокачественной опухолью. Индивидуальный титановый эндопротез может... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T21:18+0500
2021-10-11T21:18+0500
2021-10-11T21:18+0500
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В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии, совместно с ведущим российским врачом-онкологом, была проведена сложнейшая хирургическая операция по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом. Специалистам из Узбекистана помогал коллега из России — руководитель Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи, профессор Эльмар Мусаев.Применение передовых технологий позволяет проводить сложнейшие операции с меньшими рисками для пациента, ускорить период восстановления и минимизировать неудобства после хирургического вмешательства. О деталях процедуры и преимуществах эндопротезирования в лечении онкологических заболеваний смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-namangane-vpervye-sdelali-vysokotexnologichnuyu-operatsiyu-20696579.html
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узбекистан, медицина, онкология
Титанические усилия: в Узбекистане пациенту с онкологией вживили эндопротез
При участии специалистов из РФ хирурги провели протезирование тазового кольца пациенту со злокачественной опухолью. Индивидуальный титановый эндопротез может подарить 30-летнему онкобольному почти полноценную жизнь без костылей и инвалидного кресла.
В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии, совместно с ведущим российским врачом-онкологом, была проведена сложнейшая хирургическая операция по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом.
Пациенту с опухолью костей таза удалили злокачественное новообразование, а деформированную часть заменили специально изготовленным индивидуальным эндопротезом из легкого и прочного металла. Эту деталь изготовили на 3D принтере после тщательного обследования пациента, чтобы максимально приблизить протез к естественной форме этого участка костной ткани.
Специалистам из Узбекистана помогал коллега из России — руководитель Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи, профессор Эльмар Мусаев.
Применение передовых технологий позволяет проводить сложнейшие операции с меньшими рисками для пациента, ускорить период восстановления и минимизировать неудобства после хирургического вмешательства.
О деталях процедуры и преимуществах эндопротезирования в лечении онкологических заболеваний смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
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