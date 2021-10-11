https://uz.sputniknews.ru/20211011/titanicheskie-usiliya-v-uzbekistane-patsientu-s-onkologiey-vjivili-endoprotez-20863101.html

Титанические усилия: в Узбекистане пациенту с онкологией вживили эндопротез

Титанические усилия: в Узбекистане пациенту с онкологией вживили эндопротез

При участии специалистов из РФ хирурги провели протезирование тазового кольца пациенту со злокачественной опухолью. Индивидуальный титановый эндопротез может... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T21:18+0500

2021-10-11T21:18+0500

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В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии, совместно с ведущим российским врачом-онкологом, была проведена сложнейшая хирургическая операция по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом. Специалистам из Узбекистана помогал коллега из России — руководитель Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи, профессор Эльмар Мусаев.Применение передовых технологий позволяет проводить сложнейшие операции с меньшими рисками для пациента, ускорить период восстановления и минимизировать неудобства после хирургического вмешательства. О деталях процедуры и преимуществах эндопротезирования в лечении онкологических заболеваний смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-namangane-vpervye-sdelali-vysokotexnologichnuyu-operatsiyu-20696579.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, медицина, онкология