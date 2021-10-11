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https://uz.sputniknews.ru/20211011/traur-po-pogibshim-tatarskaya-diaspora-v-uzbekistane-vspominaet-jertv-aviakatastrofy-20856608.html
Траур по погибшим: татарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы
Траур по погибшим: татарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы
В Представительстве субъекта РФ в Узбекистане приспустили флаги в память о жертвах трагедии, которая произошла накануне близ города Мензелинска. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T14:56+0500
2021-10-11T15:08+0500
происшествия
узбекистан
флаг
авиакатастрофа
посольство
татарстан
траур
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Татарстан скорбит по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей накануне в Мензелинском муниципальном районе республики. Глава субъекта РФ объявил 11 октября 2021 года днем траура по погибшим, в этой связи в диппредставительстве Татарстана в Узбекистане были приспущены государственные флаги Татарстана.Представительство посетили представители общественности, интеллигенции, в частности, заместитель председателя Татарского общественного культурного просветительского центра Ташкента Рустам Тухватуллин, заслуженный артист Республики Узбекистан Алиаскар Фатхуллин. Прибывшие в этот день выразили скорбь по погибшим и искренние соболезнования их родным и близким, а в траурной книге появились новые записи, наполненные болью потерь.Авиакатастрофа самолета L-410, который принадлежал местному аэроклубу, произошла в районе города Мензелинск (Татарстан, Россия) 10 октября 2021 года. Сразу после взлета из аэродрома авиаборт начал терять высоту и врезался в землю.Шестнадцать из двадцати двух, находившихся в салоне самолета человек погибли. Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий причин случившегося, в том числе, ошибка пилотирования и неисправность техники, а также перегруза воздушного судна.
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узбекистан, флаг, авиакатастрофа, посольство, татарстан, траур

Траур по погибшим: татарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы

14:56 11.10.2021 (обновлено: 15:08 11.10.2021)
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© Национальная авиакомпания УзбекистанаГвоздики
Гвоздики - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Национальная авиакомпания Узбекистана
В Представительстве субъекта РФ в Узбекистане приспустили флаги в память о жертвах трагедии, которая произошла накануне близ города Мензелинска.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Татарстан скорбит по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей накануне в Мензелинском муниципальном районе республики.
Глава субъекта РФ объявил 11 октября 2021 года днем траура по погибшим, в этой связи в диппредставительстве Татарстана в Узбекистане были приспущены государственные флаги Татарстана.
© Пресс-служба Представительства Республики Татарстан в УзбекистанеТатарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы
Татарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
Татарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы
© Пресс-служба Представительства Республики Татарстан в Узбекистане
Представительство посетили представители общественности, интеллигенции, в частности, заместитель председателя Татарского общественного культурного просветительского центра Ташкента Рустам Тухватуллин, заслуженный артист Республики Узбекистан Алиаскар Фатхуллин. Прибывшие в этот день выразили скорбь по погибшим и искренние соболезнования их родным и близким, а в траурной книге появились новые записи, наполненные болью потерь.
Авиакатастрофа самолета L-410, который принадлежал местному аэроклубу, произошла в районе города Мензелинск (Татарстан, Россия) 10 октября 2021 года. Сразу после взлета из аэродрома авиаборт начал терять высоту и врезался в землю.
Шестнадцать из двадцати двух, находившихся в салоне самолета человек погибли. Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий причин случившегося, в том числе, ошибка пилотирования и неисправность техники, а также перегруза воздушного судна.
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