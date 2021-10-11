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https://uz.sputniknews.ru/20211011/zamglavy-ses-razveyal-ryad-absurdnyx-feykov-o-posledstviyax-vaktsinatsii-20858945.html
Замглавы СЭС развеял ряд абсурдных фейков о последствиях вакцинации
Замглавы СЭС развеял ряд абсурдных фейков о последствиях вакцинации
По словам замглавы СЭС, изображения младенцев с мутациями, скорее всего, были сделаны во время процедур обследования беременных женщин - скринига, цель... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T17:44+0500
2021-10-11T17:44+0500
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вакцинация
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Заместитель главы Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Нурмат Отабеков опроверг слухи распространившиеся на днях в ряде местных Telegram-групп.Пользователи мессенджеров обсуждают необоснованные данные о том, что в Турции, якобы зафиксированы случаи рождения детей-мутантов у женщин, которые были вакцинированы во время беременности. Среди распространившихся фейков - появление на свет младенцев хвостом, шерстью и множеством рук и ног. По данным чиновника, некоторые из описываемых случаев были зафиксированы в мире, но задолго до начала пандемии и кампании по массовой вакцинации. Нурмат Отабеков заявил, что подобные высказывания не имеют под собой научной составляющей, поскольку массовая вакцинация была запущена менее девяти месяцев назад, кроме того беременные женщины не входят в перечень категорий граждан, которые должны быть вакцинированы в первую очередь.Кроме того, заверил медик, гены, ответственные за формирование генетических особенностей человека, не связаны с вирусным геномом, из которого изготовлена ​​вакцина.Также при изготовлении вакцин используется рекомбинантный белок, а не полные образцы вируса. Это означает, что вирус вообще не попадает в организм через вакцину.По словам замглавы СЭС, изображения младенцев с мутациями, скорее всего, были сделаны во время процедур обследования беременных женщин - скринига, цель которого - как раз предотвратить возможные отклонения в развитии плода.Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Узбекистане с 1 апреля. На сегодняшний день полностью привито уже свыше 4,7 миллионов человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html
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рождение, беременность, вакцинация

Замглавы СЭС развеял ряд абсурдных фейков о последствиях вакцинации

17:44 11.10.2021
190
© Sputnik / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Магда Гибелли
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По словам замглавы СЭС, изображения младенцев с мутациями, скорее всего, были сделаны во время процедур обследования беременных женщин - скринига, цель которого - как раз предотвратить возможные отклонения в развитии плода.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Заместитель главы Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Нурмат Отабеков опроверг слухи распространившиеся на днях в ряде местных Telegram-групп.
Пользователи мессенджеров обсуждают необоснованные данные о том, что в Турции, якобы зафиксированы случаи рождения детей-мутантов у женщин, которые были вакцинированы во время беременности. Среди распространившихся фейков - появление на свет младенцев хвостом, шерстью и множеством рук и ног.
По данным чиновника, некоторые из описываемых случаев были зафиксированы в мире, но задолго до начала пандемии и кампании по массовой вакцинации.
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20 августа, 11:31
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Нурмат Отабеков заявил, что подобные высказывания не имеют под собой научной составляющей, поскольку массовая вакцинация была запущена менее девяти месяцев назад, кроме того беременные женщины не входят в перечень категорий граждан, которые должны быть вакцинированы в первую очередь.
Кроме того, заверил медик, гены, ответственные за формирование генетических особенностей человека, не связаны с вирусным геномом, из которого изготовлена ​​вакцина.
Также при изготовлении вакцин используется рекомбинантный белок, а не полные образцы вируса. Это означает, что вирус вообще не попадает в организм через вакцину.
По словам замглавы СЭС, изображения младенцев с мутациями, скорее всего, были сделаны во время процедур обследования беременных женщин - скринига, цель которого - как раз предотвратить возможные отклонения в развитии плода.
Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Узбекистане с 1 апреля. На сегодняшний день полностью привито уже свыше 4,7 миллионов человек.
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