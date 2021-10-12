https://uz.sputniknews.ru/20211012/instagram-nachnet-opoveschat-polzovateley-o-sboyax-v-rabote-prilojeniya-20877198.html

Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения

Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения

У популярной социальной сети появятся две новые функции, которые пока проходят тестовые испытания. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T17:38+0500

2021-10-12T17:38+0500

2021-10-12T17:40+0500

в мире

instagram

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Социальная сеть Instagram намерена уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения при помощи специальных функций, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", - информируется в релизе.Отмечается, что первая функция начнет оповещать пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.Вторая функция появится в приложении - "Статус аккаунта". С ее помощью юзеры смогут получать данные о том, не находятся ли их аккаунты под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить соответствующую проверку.Фотоприложение Instagram принадлежит компании Facebook, в работе сервисов которой ранее произошли сбои. Почти семь часов Facebook, Instagram, WhatsApp были недоступны для пользователей.

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