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Изменен порядок аттестации медработников
Изменен порядок аттестации медработников
Как теперь будут проверять профпригодность узбекских медиков и повышать их квалификацию, читайте в обзоре. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T11:03+0500
2021-10-12T11:03+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана внес изменения и дополнения в Положение о порядке проведения аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам.Аттестация основана на принципах добровольности, периодичности, беспристрастности и прозрачности.Для этого создаются специализированные аттестационные комиссии при территориальных подразделениях Нацпалаты инновационного здравоохранения Минздрава. График заседаний публикуется на официальном сайте Минздрава и в СМИ ежегодно до 15 января.Повышение квалификации является добровольным для медсестер, акушерок или фармацевтов, специализирующихся в области медсестринского дела. Врачи проходят обязательную аттестацию для получения квалификационной категории каждые 5 лет.Прозрачность процесса аттестации обеспечивается фиксацией на аудио- и видеозаписи, а также трансляцией в онлайн-режиме на официальном сайте Минздрава.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/meditsina-uzbekistana-perexodit-na-elektronnye-relsy-20838248.html
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узбекистан, медицина, врачи

Изменен порядок аттестации медработников

11:03 12.10.2021
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© Pexels / KarolinaМедработник, иллюстративное фото
Медработник, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Pexels / Karolina
Как теперь будут проверять профпригодность узбекских медиков и повышать их квалификацию, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана внес изменения и дополнения в Положение о порядке проведения аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам.
Аттестация основана на принципах добровольности, периодичности, беспристрастности и прозрачности.
Для этого создаются специализированные аттестационные комиссии при территориальных подразделениях Нацпалаты инновационного здравоохранения Минздрава.
Комиссия включает в себя не менее семи членов (с учетом председателя), заместителя председателя и секретаря аттестационной комиссии.
График заседаний публикуется на официальном сайте Минздрава и в СМИ ежегодно до 15 января.
Повышение квалификации является добровольным для медсестер, акушерок или фармацевтов, специализирующихся в области медсестринского дела. Врачи проходят обязательную аттестацию для получения квалификационной категории каждые 5 лет.
Прозрачность процесса аттестации обеспечивается фиксацией на аудио- и видеозаписи, а также трансляцией в онлайн-режиме на официальном сайте Минздрава.
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