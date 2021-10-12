https://uz.sputniknews.ru/20211012/izmenen-poryadok-attestatsii-medrabotnikov-20867546.html

Изменен порядок аттестации медработников

Изменен порядок аттестации медработников

Как теперь будут проверять профпригодность узбекских медиков и повышать их квалификацию, читайте в обзоре. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T11:03+0500

2021-10-12T11:03+0500

2021-10-12T11:03+0500

общество

узбекистан

медицина

врачи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20867632_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36573a058279706490575cb01f9ca768.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана внес изменения и дополнения в Положение о порядке проведения аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам.Аттестация основана на принципах добровольности, периодичности, беспристрастности и прозрачности.Для этого создаются специализированные аттестационные комиссии при территориальных подразделениях Нацпалаты инновационного здравоохранения Минздрава. График заседаний публикуется на официальном сайте Минздрава и в СМИ ежегодно до 15 января.Повышение квалификации является добровольным для медсестер, акушерок или фармацевтов, специализирующихся в области медсестринского дела. Врачи проходят обязательную аттестацию для получения квалификационной категории каждые 5 лет.Прозрачность процесса аттестации обеспечивается фиксацией на аудио- и видеозаписи, а также трансляцией в онлайн-режиме на официальном сайте Минздрава.

https://uz.sputniknews.ru/20211009/meditsina-uzbekistana-perexodit-na-elektronnye-relsy-20838248.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, медицина, врачи