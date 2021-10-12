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"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, чего добивается Запад. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T15:19+0500
2021-10-12T15:19+0500
2021-10-12T17:12+0500
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Министр отметил, что НАТО всячески пытается "разогреть" ситуацию в Центральной Азии.Делается это с одной целью — разместить впоследствии в регионе свои военные базы и направить туда потоки афганских беженцев.Такое заявление Лавров сделал на полях встречи глав МИД государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Полное заявление главы МИД РФ смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html
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мультимедиа , сергей лавров, мид рф
"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
15:19 12.10.2021 (обновлено: 17:12 12.10.2021)
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, чего добивается Запад.
Министр отметил, что НАТО всячески пытается "разогреть" ситуацию в Центральной Азии.
Делается это с одной целью — разместить впоследствии в регионе свои военные базы и направить туда потоки афганских беженцев.
Такое заявление Лавров сделал на полях встречи глав МИД государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Полное заявление главы МИД РФ смотрите в видео.