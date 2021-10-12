Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211012/lavrov-raskryl-istinnye-tseli-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii--video-20874030.html
"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, чего добивается Запад. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T15:19+0500
2021-10-12T17:12+0500
видео
мультимедиа
сергей лавров
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20873788_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b9e99687e6fc20ea69b5fd85d6c86a1.jpg
Министр отметил, что НАТО всячески пытается "разогреть" ситуацию в Центральной Азии.Делается это с одной целью — разместить впоследствии в регионе свои военные базы и направить туда потоки афганских беженцев.Такое заявление Лавров сделал на полях встречи глав МИД государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Полное заявление главы МИД РФ смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20873788_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_27af9a8d117a76f15bc6e731625b8e38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , сергей лавров, мид рф

"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео

15:19 12.10.2021 (обновлено: 17:12 12.10.2021)
244
© Sputnik
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, чего добивается Запад.
Министр отметил, что НАТО всячески пытается "разогреть" ситуацию в Центральной Азии.
Делается это с одной целью — разместить впоследствии в регионе свои военные базы и направить туда потоки афганских беженцев.
Такое заявление Лавров сделал на полях встречи глав МИД государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Полное заявление главы МИД РФ смотрите в видео.
Военнослужащие у самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
Россия
Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
9 октября, 11:40
1295
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:36Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
18:35За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
18:16Клинцевич: связи с Ташкентом для Афганистана — это глоток свежего воздуха
18:09В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
17:38Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения
17:24Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
16:48В странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
16:43Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
16:16Смертельное ДТП молодого узбекистанца попало на камеру регистратора — видео
15:25Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали
15:19"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
15:11Афганистану для сохранения стабильности важно пережить эту зиму — Мирзиёев
14:58Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок
14:50В Узбекистане пройдет олимпиада по физике им. Аль-Фергани
14:41Вторжение "Хищников" и восстание киборгов: в РФ открылся необычный "музей на свалке"
14:39Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран