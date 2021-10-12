https://uz.sputniknews.ru/20211012/lavrov-raskryl-istinnye-tseli-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii--video-20874030.html

"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео

"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, чего добивается Запад. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T15:19+0500

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видео

мультимедиа

сергей лавров

мид рф

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Министр отметил, что НАТО всячески пытается "разогреть" ситуацию в Центральной Азии.Делается это с одной целью — разместить впоследствии в регионе свои военные базы и направить туда потоки афганских беженцев.Такое заявление Лавров сделал на полях встречи глав МИД государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Полное заявление главы МИД РФ смотрите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html

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мультимедиа , сергей лавров, мид рф