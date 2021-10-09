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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html
Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
Ранее Лавров заявлял, что военным США на территории ОДКБ рады не будут. Такое же мнение высказал президент РФ Владимир Путин. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T11:40+0500
2021-10-09T11:40+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
сергей лавров
афганистан
мид рф
центральная азия
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.По его словам, это сразу же превратит страны, которые предоставят такие "услуги", в мишень для террористов.Ранее Лавров заявлял, что американским военным на территории ОДКБ рады не будут. Аналогичную позицию во время встречи с американским лидеров Джо Байденом высказал президент РФ Владимир Путин.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210928/senatory-potrebovali-ot-baydena-obyasneniy-po-ispolzovaniyu-rossiyskix-baz-v-sredney-azii-20676534.html
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сша, сергей лавров, афганистан, мид рф, центральная азия, радикальное движение "талибан"

Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию

11:40 09.10.2021
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© Pexels / PixabayВоеннослужащие у самолета
Военнослужащие у самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
© Pexels / Pixabay
Ранее Лавров заявлял, что военным США на территории ОДКБ рады не будут. Такое же мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

"Мы постоянно напоминаем всем нашим западным коллегам — мы против переноса военной инфраструктуры из Афганистана либо размещения новой военной инфраструктуры в центральноазиатских республиках для того, чтобы, как говорят американцы, иметь возможность наносить загоризонтные удары по Афганистану, если потребуется".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
По его словам, это сразу же превратит страны, которые предоставят такие "услуги", в мишень для террористов.
Ранее Лавров заявлял, что американским военным на территории ОДКБ рады не будут.
Аналогичную позицию во время встречи с американским лидеров Джо Байденом высказал президент РФ Владимир Путин.
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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