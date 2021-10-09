https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html
Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
Ранее Лавров заявлял, что военным США на территории ОДКБ рады не будут. Такое же мнение высказал президент РФ Владимир Путин. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T11:40+0500
2021-10-09T11:40+0500
2021-10-09T11:40+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
сергей лавров
афганистан
мид рф
центральная азия
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.По его словам, это сразу же превратит страны, которые предоставят такие "услуги", в мишень для террористов.Ранее Лавров заявлял, что американским военным на территории ОДКБ рады не будут. Аналогичную позицию во время встречи с американским лидеров Джо Байденом высказал президент РФ Владимир Путин.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210928/senatory-potrebovali-ot-baydena-obyasneniy-po-ispolzovaniyu-rossiyskix-baz-v-sredney-azii-20676534.html
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сша, сергей лавров, афганистан, мид рф, центральная азия, радикальное движение "талибан"
Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
Ранее Лавров заявлял, что военным США на территории ОДКБ рады не будут. Такое же мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
"Мы постоянно напоминаем всем нашим западным коллегам — мы против переноса военной инфраструктуры из Афганистана либо размещения новой военной инфраструктуры в центральноазиатских республиках для того, чтобы, как говорят американцы, иметь возможность наносить загоризонтные удары по Афганистану, если потребуется".
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
По его словам, это сразу же превратит страны, которые предоставят такие "услуги", в мишень для террористов.
Ранее Лавров заявлял
, что американским военным на территории ОДКБ рады не будут.
Аналогичную позицию во время встречи с американским лидеров Джо Байденом высказал
президент РФ Владимир Путин.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран