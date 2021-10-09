https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html

Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию

Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию

Ранее Лавров заявлял, что военным США на территории ОДКБ рады не будут. Такое же мнение высказал президент РФ Владимир Путин. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T11:40+0500

2021-10-09T11:40+0500

2021-10-09T11:40+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сша

сергей лавров

афганистан

мид рф

центральная азия

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.По его словам, это сразу же превратит страны, которые предоставят такие "услуги", в мишень для террористов.Ранее Лавров заявлял, что американским военным на территории ОДКБ рады не будут. Аналогичную позицию во время встречи с американским лидеров Джо Байденом высказал президент РФ Владимир Путин.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210928/senatory-potrebovali-ot-baydena-obyasneniy-po-ispolzovaniyu-rossiyskix-baz-v-sredney-azii-20676534.html

сша

афганистан

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сша, сергей лавров, афганистан, мид рф, центральная азия, радикальное движение "талибан"