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Отдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус
Отдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус
Концепция проекта уже готова, а на разработку ТЭО выделят 6,9 млрд сумов из бюджета области. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T20:08+0500
2021-10-12T20:50+0500
общество
ташкентская область
автобус
хокимият
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Глава администрации Ташкентской области Даврон Хидоятов распорядился предпринять меры по развитию общественного транспорта (BRT) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията.Одобрено, в частности, подписание соглашения с компанией Architects Engineers Planners Advisors о разработке технико-экономического обоснования проекта запуска скоростного автобуса по маршруту "Ташкент (Бектемирский район) - Нурафшан - Ташкентское море (Туябугузское водохранилище)".Концепция проекта уже готова, а на разработку ТЭО выделят 6,9 млрд сумов из бюджета области.В марте этого года хоким Ташкентской области и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group договорились о том, что на Ташморе появится комфортабельная зона отдыха.На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20201214/Na-Tashmore-sostoyatsya-sorevnovaniya-po-GPS-orientirovaniyu-na-avtomobilyakh-15597065.html
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ташкентская область, автобус, хокимият

Отдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус

20:08 12.10.2021 (обновлено: 20:50 12.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВозобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Концепция проекта уже готова, а на разработку ТЭО выделят 6,9 млрд сумов из бюджета области.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Глава администрации Ташкентской области Даврон Хидоятов распорядился предпринять меры по развитию общественного транспорта (BRT) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията.
Одобрено, в частности, подписание соглашения с компанией Architects Engineers Planners Advisors о разработке технико-экономического обоснования проекта запуска скоростного автобуса по маршруту "Ташкент (Бектемирский район) - Нурафшан - Ташкентское море (Туябугузское водохранилище)".
Концепция проекта уже готова, а на разработку ТЭО выделят 6,9 млрд сумов из бюджета области.
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2020
Туризм
На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях
14 декабря 2020, 14:12
323
В марте этого года хоким Ташкентской области и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group договорились о том, что на Ташморе появится комфортабельная зона отдыха.
На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов.
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