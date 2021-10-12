https://uz.sputniknews.ru/20211012/more-stanet-blije-iz-stolitsy-do-tashmorya-zapustyat-skorostnoy-avtobus-20880573.html

Отдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус

Отдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус

Концепция проекта уже готова, а на разработку ТЭО выделят 6,9 млрд сумов из бюджета области. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T20:08+0500

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общество

ташкентская область

автобус

хокимият

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Глава администрации Ташкентской области Даврон Хидоятов распорядился предпринять меры по развитию общественного транспорта (BRT) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията.Одобрено, в частности, подписание соглашения с компанией Architects Engineers Planners Advisors о разработке технико-экономического обоснования проекта запуска скоростного автобуса по маршруту "Ташкент (Бектемирский район) - Нурафшан - Ташкентское море (Туябугузское водохранилище)".Концепция проекта уже готова, а на разработку ТЭО выделят 6,9 млрд сумов из бюджета области.В марте этого года хоким Ташкентской области и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group договорились о том, что на Ташморе появится комфортабельная зона отдыха.На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20201214/Na-Tashmore-sostoyatsya-sorevnovaniya-po-GPS-orientirovaniyu-na-avtomobilyakh-15597065.html

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ташкентская область, автобус, хокимият