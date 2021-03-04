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https://uz.sputniknews.ru/20210304/Kitayskiy-investor-vlozhit-25-mln-v-stroitelstvo-zony-otdykha-na-Tashmore-16130194.html
Китайский инвестор вложит $2,5 млн в строительство зоны отдыха на Ташморе
Китайский инвестор вложит $2,5 млн в строительство зоны отдыха на Ташморе
На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов, будет трудоустроено около 100 специалистов. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T18:04+0500
2021-03-04T18:07+0500
туризм
ташкентская область
китай
инвестиции
туризм
в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На Ташморе (Туябогузское водохранилище. — Прим. ред.) наконец появится комфортабельная зона отдыха. Ее планируют построить инвесторы из Китая на площади 7 гектаров.На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях &gt;&gt;Об этом договорились и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group Чен Мин Чи, сообщили в пресс-службе местной администрации.  В рамках встречи обсудили также возведение экотуристического парка площадью 36 га в Кибрайском районе Ташобласти. Проект оценивается в 1 миллион долларов.Также в планах — реализация проекта по производству газобетона в Юкоричирчикском районе.
ташкентская область
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туризм, ташкентская область, китай, инвестиции, в узбекистане

Китайский инвестор вложит $2,5 млн в строительство зоны отдыха на Ташморе

18:04 04.03.2021 (обновлено: 18:07 04.03.2021)
936
© Sputnik / СтрингерОтдых на Ташморе
Отдых на Ташморе - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Стрингер
На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов, будет трудоустроено около 100 специалистов.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На Ташморе (Туябогузское водохранилище. — Прим. ред.) наконец появится комфортабельная зона отдыха. Ее планируют построить инвесторы из Китая на площади 7 гектаров.
На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях >>
Об этом договорились и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group Чен Мин Чи, сообщили в пресс-службе местной администрации.  
На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов, будет трудоустроено около 100 специалистов.
В рамках встречи обсудили также возведение экотуристического парка площадью 36 га в Кибрайском районе Ташобласти. Проект оценивается в 1 миллион долларов.
Также в планах — реализация проекта по производству газобетона в Юкоричирчикском районе.
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