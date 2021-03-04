ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На Ташморе (Туябогузское водохранилище. — Прим. ред.) наконец появится комфортабельная зона отдыха. Ее планируют построить инвесторы из Китая на площади 7 гектаров.На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях >>Об этом договорились и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group Чен Мин Чи, сообщили в пресс-службе местной администрации. В рамках встречи обсудили также возведение экотуристического парка площадью 36 га в Кибрайском районе Ташобласти. Проект оценивается в 1 миллион долларов.Также в планах — реализация проекта по производству газобетона в Юкоричирчикском районе.
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туризм, ташкентская область, китай, инвестиции, в узбекистане
Китайский инвестор вложит $2,5 млн в строительство зоны отдыха на Ташморе