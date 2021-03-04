https://uz.sputniknews.ru/20210304/Kitayskiy-investor-vlozhit-25-mln-v-stroitelstvo-zony-otdykha-na-Tashmore-16130194.html

Китайский инвестор вложит $2,5 млн в строительство зоны отдыха на Ташморе

Китайский инвестор вложит $2,5 млн в строительство зоны отдыха на Ташморе

На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов, будет трудоустроено около 100 специалистов. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-04T18:04+0500

2021-03-04T18:04+0500

2021-03-04T18:07+0500

туризм

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На Ташморе (Туябогузское водохранилище. — Прим. ред.) наконец появится комфортабельная зона отдыха. Ее планируют построить инвесторы из Китая на площади 7 гектаров.На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях >>Об этом договорились и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group Чен Мин Чи, сообщили в пресс-службе местной администрации. В рамках встречи обсудили также возведение экотуристического парка площадью 36 га в Кибрайском районе Ташобласти. Проект оценивается в 1 миллион долларов.Также в планах — реализация проекта по производству газобетона в Юкоричирчикском районе.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

туризм, ташкентская область, китай, инвестиции, в узбекистане