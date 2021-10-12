https://uz.sputniknews.ru/20211012/pochemu-perevody-migrantov-v-rossii-slojno-kreditovat--tri-zagvozdki-20863773.html
Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"
Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"
С 11 октября для трудовых мигрантов открылась возможность отправлять в кредит переводы из РФ на родину. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T08:26+0500
2021-10-12T08:26+0500
2021-10-12T08:26+0500
общество
мигранты
денежные переводы
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей.В первую очередь, это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Одна из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая корона" объявила, что трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей — соответствующий сервис запускается с 11 октября. Другой крупный участник этого рынка, система Contact, изучает различные варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает в будущем запуск услуги микрофинансирования.Вторая "загвоздка" в том, что у российских финансовых организаций пока нет эффективных механизмов взыскания — когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно, рассуждает эксперт. Относительно российских граждан внутри страны этот механизм уже во многом отработан. Поэтому здесь необходима работа с местными игроками на рынках соседних государств, подчеркнул Шуст.Третья проблема состоит в том, что мигрантов, в отличие от граждан РФ, нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов. Следовательно, потребитель должен прийти в офис лично, что сужает возможности привлечения.При этом, с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, проект весьма интересен, особенно на фоне восстановления миграционного потока в Россию.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/migranty-smogut-v-dolg-otpravlyat-perevody-iz-rossii-20788843.html
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мигранты, денежные переводы, трудовые мигранты
Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"
С 11 октября для трудовых мигрантов открылась возможность отправлять в кредит переводы из РФ на родину.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей.
В первую очередь, это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Одна из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая корона" объявила, что трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей — соответствующий сервис запускается с 11 октября.
Другой крупный участник этого рынка, система Contact, изучает различные варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает в будущем запуск услуги микрофинансирования.
"Мигранты могут быть довольно привлекательными заемщиками. Эта аудитория в принципе пока относительно мало обслуживается нашими финансовыми организациями. С кредитованием мигрантов есть несколько сложностей. Во-первых, это отсутствие прямого доступа в иностранные бюро кредитных историй. К тому же, не обо всех потенциальных заемщиках там есть сведения. Вероятно, сервис денежных переводов будет оценивать платежеспособность заемщика альтернативными методами — например, на основе данных о периодичности и размерам переводов".
Павел Шуст
Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
Вторая "загвоздка" в том, что у российских финансовых организаций пока нет эффективных механизмов взыскания — когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно, рассуждает эксперт.
Относительно российских граждан внутри страны этот механизм уже во многом отработан. Поэтому здесь необходима работа с местными игроками на рынках соседних государств, подчеркнул Шуст.
Третья проблема состоит в том, что мигрантов, в отличие от граждан РФ, нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов.
Следовательно, потребитель должен прийти в офис лично, что сужает возможности привлечения.
"Для систем денежных переводов эта проблема стоит чуть менее остро — их клиенты приходят отправлять деньги лично и поэтому в любом случае предъявляют документ, удостоверяющий личность".
Павел Шуст
Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
При этом, с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, проект весьма интересен, особенно на фоне восстановления миграционного потока в Россию.