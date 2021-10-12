https://uz.sputniknews.ru/20211012/pochemu-perevody-migrantov-v-rossii-slojno-kreditovat--tri-zagvozdki-20863773.html

Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"

Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"

С 11 октября для трудовых мигрантов открылась возможность отправлять в кредит переводы из РФ на родину. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T08:26+0500

2021-10-12T08:26+0500

2021-10-12T08:26+0500

общество

мигранты

денежные переводы

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20863986_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e25193235ef9b2676c63f9b8d725ef38.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей.В первую очередь, это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Одна из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая корона" объявила, что трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей — соответствующий сервис запускается с 11 октября. Другой крупный участник этого рынка, система Contact, изучает различные варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает в будущем запуск услуги микрофинансирования.Вторая "загвоздка" в том, что у российских финансовых организаций пока нет эффективных механизмов взыскания — когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно, рассуждает эксперт. Относительно российских граждан внутри страны этот механизм уже во многом отработан. Поэтому здесь необходима работа с местными игроками на рынках соседних государств, подчеркнул Шуст.Третья проблема состоит в том, что мигрантов, в отличие от граждан РФ, нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов. Следовательно, потребитель должен прийти в офис лично, что сужает возможности привлечения.При этом, с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, проект весьма интересен, особенно на фоне восстановления миграционного потока в Россию.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/migranty-smogut-v-dolg-otpravlyat-perevody-iz-rossii-20788843.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, денежные переводы, трудовые мигранты