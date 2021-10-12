https://uz.sputniknews.ru/20211012/reyting-kiberbezopasnosti-uzbekistan-voshel-v-top-70-stran-20871200.html
Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
При составлении индекса учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:20+0500
2021-10-12T13:20+0500
2021-10-12T13:26+0500
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кибербезопасность
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности. Об этом стало известно из данных Global Cybersecurity Index. Глобальный индекс кибербезопасности объединяет 82 вопроса по пяти основным направлениям, за каждое из которых присуждается по 20 баллов. При составлении рейтинга учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества.В сегменте правовых мер Узбекистан получил 19,27 баллов, в критериях по развитию потенциала - 15,68 баллов, в показателях сотрудничества - 13,56 баллов, в технических мерах - 12,56 баллов и в организационных - 10,05 баллов. Общий итоговый результат составил 71,11 баллов.Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану. Соседняя страна расположилась на 31-й позиции. Кыргызстан занял 92-е место, Таджикистан – 138-е, а Туркменистан – 144-е.Верхние строки рейтинга возглавляют США, Великобритания, Саудовская Аравия, а также Эстония и Южная Корея. На последнем месте индекса кибербезопасности находится Северная Корея.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-uzbekistane-sostavili-reyting-top-10-gosorganov-s-vysokim-urovnem-kiberbezopasnosti-19959708.html
https://uz.sputniknews.ru/20200717/Kak-obespechit-kiberbezopasnost-nebankovskikh-kreditnykh-organizatsiy---otvet-TsB-14561401.html
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узбекистан, рейтинг, кибербезопасность
Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
13:20 12.10.2021 (обновлено: 13:26 12.10.2021)
При составлении индекса учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности. Об этом стало известно из данных
Global Cybersecurity Index.
Глобальный индекс кибербезопасности объединяет 82 вопроса по пяти основным направлениям, за каждое из которых присуждается по 20 баллов. При составлении рейтинга учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества.
В сегменте правовых мер Узбекистан получил 19,27 баллов, в критериях по развитию потенциала - 15,68 баллов, в показателях сотрудничества - 13,56 баллов, в технических мерах - 12,56 баллов и в организационных - 10,05 баллов. Общий итоговый результат составил 71,11 баллов.
Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану. Соседняя страна расположилась на 31-й позиции. Кыргызстан занял 92-е место, Таджикистан – 138-е, а Туркменистан – 144-е.
Верхние строки рейтинга возглавляют США, Великобритания, Саудовская Аравия, а также Эстония и Южная Корея. На последнем месте индекса кибербезопасности находится Северная Корея.