Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211012/reyting-kiberbezopasnosti-uzbekistan-voshel-v-top-70-stran-20871200.html
Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
При составлении индекса учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:20+0500
2021-10-12T13:26+0500
общество
узбекистан
рейтинг
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/592/06/5920622_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_cbc63c5e8b9492e75a20eff29dcc3661.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности. Об этом стало известно из данных Global Cybersecurity Index. Глобальный индекс кибербезопасности объединяет 82 вопроса по пяти основным направлениям, за каждое из которых присуждается по 20 баллов. При составлении рейтинга учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества.В сегменте правовых мер Узбекистан получил 19,27 баллов, в критериях по развитию потенциала - 15,68 баллов, в показателях сотрудничества - 13,56 баллов, в технических мерах - 12,56 баллов и в организационных - 10,05 баллов. Общий итоговый результат составил 71,11 баллов.Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану. Соседняя страна расположилась на 31-й позиции. Кыргызстан занял 92-е место, Таджикистан – 138-е, а Туркменистан – 144-е.Верхние строки рейтинга возглавляют США, Великобритания, Саудовская Аравия, а также Эстония и Южная Корея. На последнем месте индекса кибербезопасности находится Северная Корея.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-uzbekistane-sostavili-reyting-top-10-gosorganov-s-vysokim-urovnem-kiberbezopasnosti-19959708.html
https://uz.sputniknews.ru/20200717/Kak-obespechit-kiberbezopasnost-nebankovskikh-kreditnykh-organizatsiy---otvet-TsB-14561401.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/592/06/5920622_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f5bfe1c96fab54795a18dea1ca745b6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, рейтинг, кибербезопасность

Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран

13:20 12.10.2021 (обновлено: 13:26 12.10.2021)
90
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
При составлении индекса учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности. Об этом стало известно из данных Global Cybersecurity Index.
Глобальный индекс кибербезопасности объединяет 82 вопроса по пяти основным направлениям, за каждое из которых присуждается по 20 баллов. При составлении рейтинга учитываются следующие показатели: правовые, технические и организационные меры, а также критерии развития потенциала и сотрудничества.
Работа IT- специалиста за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
Общество
В Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности
5 августа, 13:03
676
В сегменте правовых мер Узбекистан получил 19,27 баллов, в критериях по развитию потенциала - 15,68 баллов, в показателях сотрудничества - 13,56 баллов, в технических мерах - 12,56 баллов и в организационных - 10,05 баллов. Общий итоговый результат составил 71,11 баллов.
Среди стран Центральной Азии республика заняла второе место, уступив Казахстану. Соседняя страна расположилась на 31-й позиции. Кыргызстан занял 92-е место, Таджикистан – 138-е, а Туркменистан – 144-е.
Информационные технологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2020
Экономика
Как обеспечить кибербезопасность небанковских кредитных организаций - ответ ЦБ
17 июля 2020, 12:48
165
Верхние строки рейтинга возглавляют США, Великобритания, Саудовская Аравия, а также Эстония и Южная Корея. На последнем месте индекса кибербезопасности находится Северная Корея.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
13:13Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix
13:12В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов
12:14Узбекистанские наездники завоевали "золото" и "серебро" на Кубке Евразии в Москве
12:10Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
11:33Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
11:23Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
11:19Из Ташкентской области в столицу перевели 41 махаллю
11:03Изменен порядок аттестации медработников
11:03Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
10:37Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды
10:29В двух районах Ташкента временно отключат газ
09:57Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"
09:47Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
09:10Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана
08:47Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
08:26Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"