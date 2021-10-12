https://uz.sputniknews.ru/20211012/smertelnoe-dtp-molodogo-uzbekistantsa-popalo-na-kameru-registratora--video-20875202.html

Смертельное ДТП молодого узбекистанца попало на камеру регистратора — видео

Смертельное ДТП молодого узбекистанца попало на камеру регистратора — видео

Инцидент произошел в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. "Жигулями" управлял 18-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T16:16+0500

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ташкент

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губдд

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Кадры дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 18-летний юноша, попали на камеру видеорегистратора и распространились в Сети. На них видно, как автомобиль "Жигули" движется с высокой скоростью, а затем теряет управление и врезается в бетонное ограждение. По данным ГУБДД, инцидент произошел на автодороге, проходящей по территории Юкоричирчикского района Ташкентской области. "Жигулями" управлял 18-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения. По данным местных СМИ, инцидент произошел еще в начале сентября. В тот день водители сразу нескольких автомашин устроили между собой гонки. В ГУВД данную информацию не комментируют. Сообщается, что от полученных травм юноша скончался в больнице, а по данному факту проводится доследственная проверка.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/odnoy-nogoy-jertva-dtp-besstrashnyy-fotograf-edva-ne-stal-prichinoy-avarii-20864346.html

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