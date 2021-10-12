https://uz.sputniknews.ru/20211012/umer-byvshiy-ofitsialnyy-predstavitel-skr-vladimir-markin-20871524.html

Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин

Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин

В возрасте 64 лет скончался руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин. Он выстроил конструктивную работу с журналистами, что стало... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T13:39+0500

2021-10-12T13:39+0500

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россия

соболезнования

ск рф

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, член Общественного совета при СК, генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщает ведомство.В соболезновании родным и близким Маркина, опубликованном на сайте СК, говорится, что он был журналистом высокого класса и весь свой опыт успешно применял в качестве официального представителя ведомства. А четкая гражданская позиция позволяла ему всегда своевременно отвечать на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.Благодаря его решениям Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ в соответствии с принципами гласности. Это стало новым веянием в работе ведомства, уточняется в тексте.Маркину было 64 года. Причина смерти не называется.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/umer-akter-jan-pol-belmondo-20388249.html

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соболезнования, ск рф