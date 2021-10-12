https://uz.sputniknews.ru/20211012/umer-byvshiy-ofitsialnyy-predstavitel-skr-vladimir-markin-20871524.html
Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
В возрасте 64 лет скончался руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин. Он выстроил конструктивную работу с журналистами, что стало... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:39+0500
2021-10-12T13:39+0500
2021-10-12T13:39+0500
россия
соболезнования
ск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20871494_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8f74b1129fac53a05dc0c6712e6d9edd.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, член Общественного совета при СК, генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщает ведомство.В соболезновании родным и близким Маркина, опубликованном на сайте СК, говорится, что он был журналистом высокого класса и весь свой опыт успешно применял в качестве официального представителя ведомства. А четкая гражданская позиция позволяла ему всегда своевременно отвечать на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.Благодаря его решениям Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ в соответствии с принципами гласности. Это стало новым веянием в работе ведомства, уточняется в тексте.Маркину было 64 года. Причина смерти не называется.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/umer-akter-jan-pol-belmondo-20388249.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20871494_81:0:681:450_1920x0_80_0_0_8f124cf4d3c7b281e35992ab9b7429bc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
соболезнования, ск рф
Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
В возрасте 64 лет скончался руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин. Он выстроил конструктивную работу с журналистами, что стало новым веянием в работе ведомства.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, член Общественного совета при СК, генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщает
ведомство.
В соболезновании родным и близким Маркина, опубликованном на сайте СК, говорится, что он был журналистом высокого класса и весь свой опыт успешно применял в качестве официального представителя ведомства. А четкая гражданская позиция позволяла ему всегда своевременно отвечать на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.
“При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью”, — говорится в заявлении.
Благодаря его решениям Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ в соответствии с принципами гласности. Это стало новым веянием в работе ведомства, уточняется в тексте.
Маркину было 64 года. Причина смерти не называется.