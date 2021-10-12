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https://uz.sputniknews.ru/20211012/umer-byvshiy-ofitsialnyy-predstavitel-skr-vladimir-markin-20871524.html
Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
В возрасте 64 лет скончался руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин. Он выстроил конструктивную работу с журналистами, что стало... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:39+0500
2021-10-12T13:39+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, член Общественного совета при СК, генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщает ведомство.В соболезновании родным и близким Маркина, опубликованном на сайте СК, говорится, что он был журналистом высокого класса и весь свой опыт успешно применял в качестве официального представителя ведомства. А четкая гражданская позиция позволяла ему всегда своевременно отвечать на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.Благодаря его решениям Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ в соответствии с принципами гласности. Это стало новым веянием в работе ведомства, уточняется в тексте.Маркину было 64 года. Причина смерти не называется.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/umer-akter-jan-pol-belmondo-20388249.html
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соболезнования, ск рф

Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин

13:39 12.10.2021
159
© Следственный комитет РоссииВладимир Маркин
Владимир Маркин - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Следственный комитет России
В возрасте 64 лет скончался руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин. Он выстроил конструктивную работу с журналистами, что стало новым веянием в работе ведомства.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, член Общественного совета при СК, генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщает ведомство.
В соболезновании родным и близким Маркина, опубликованном на сайте СК, говорится, что он был журналистом высокого класса и весь свой опыт успешно применял в качестве официального представителя ведомства. А четкая гражданская позиция позволяла ему всегда своевременно отвечать на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.
“При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью”, — говорится в заявлении.
Благодаря его решениям Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ в соответствии с принципами гласности. Это стало новым веянием в работе ведомства, уточняется в тексте.
Маркину было 64 года. Причина смерти не называется.
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