Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-na-37-meste-po-kolichestvu-jenschin-v-parlamente--glava-tsik-20876733.html
Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
Доля женщин в нацпарламенте впервые достигла уровня, отвечающего рекомендациям ПРООН. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T17:24+0500
2021-10-12T17:24+0500
общество
цик узбекистана
выборы
узбекистан
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20876263_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_845466489336b68808a9727f37eb644d.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. На сегодняшний день доля женщин – участниц политических партий достигла 44%, а женщин на руководящих постах – 27%. Впервые этот показатель соответствует требованиям ПРООН, отметил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.Такое заявление он сделал на семинаре-тренинге "Выборы и гендер: международные и национальные практики поддержки женщин в политике", проходившем в Ташкенте 12 октября, сообщает пресс-служба Центризбиркома.Центральная избирательная комиссия разработала 11 индикаторов, показывающий уровень участия женщин и мужчин на всех этапах выборов. Среди них гендерный баланс среди членов Центральной, окружных и участковых избирательных комиссий, уполномоченных от партий, наблюдателей, СМИ, тренеов и самих избирателей. В настоящий момент в ЦИК собрана полная информация по 7 из 11 индикаторов.Отмечается, что введение квоты для женщин помогло увеличить количество представительниц слабого пола в законодательной палате парламента до 32%.Напомним, в настоящее время Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. Следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-bishkeke-proshel-uzbeksko-kyrgyzskiy-forum-biznesvumen-20592774.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20876263_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_e517add3d1aca4b0e9255c5800b46fd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цик узбекистана, выборы, узбекистан, парламент

Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК

17:24 12.10.2021
197
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаСеминар "Выборы и гендер: международные и национальные практики поддержки женщин в политике"
Семинар Выборы и гендер: международные и национальные практики поддержки женщин в политике - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Доля женщин в нацпарламенте впервые достигла уровня, отвечающего рекомендациям ПРООН.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. На сегодняшний день доля женщин – участниц политических партий достигла 44%, а женщин на руководящих постах – 27%. Впервые этот показатель соответствует требованиям ПРООН, отметил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
Такое заявление он сделал на семинаре-тренинге "Выборы и гендер: международные и национальные практики поддержки женщин в политике", проходившем в Ташкенте 12 октября, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
"Впервые в истории Узбекистана количество женщин в национальном парламенте достигло уровня, соответствующего рекомендациям, установленным ООН. Парламент нашей страны по количеству женщин в национальном парламенте поднялся на 37-е место среди 190 национальных парламентов мира", - сказал глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
Центральная избирательная комиссия разработала 11 индикаторов, показывающий уровень участия женщин и мужчин на всех этапах выборов. Среди них гендерный баланс среди членов Центральной, окружных и участковых избирательных комиссий, уполномоченных от партий, наблюдателей, СМИ, тренеов и самих избирателей. В настоящий момент в ЦИК собрана полная информация по 7 из 11 индикаторов.
Отмечается, что введение квоты для женщин помогло увеличить количество представительниц слабого пола в законодательной палате парламента до 32%.
Напомним, в настоящее время Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. Следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в Ташкенте.
В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
Экономика
В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен
21 сентября, 20:04
717
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:36Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
18:35За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
18:16Клинцевич: связи с Ташкентом для Афганистана — это глоток свежего воздуха
18:09В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
17:38Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения
17:24Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
16:48В странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
16:43Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
16:16Смертельное ДТП молодого узбекистанца попало на камеру регистратора — видео
15:25Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали
15:19"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
15:11Афганистану для сохранения стабильности важно пережить эту зиму — Мирзиёев
14:58Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок
14:50В Узбекистане пройдет олимпиада по физике им. Аль-Фергани
14:41Вторжение "Хищников" и восстание киборгов: в РФ открылся необычный "музей на свалке"
14:39Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран