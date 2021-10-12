https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-na-37-meste-po-kolichestvu-jenschin-v-parlamente--glava-tsik-20876733.html
Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
Доля женщин в нацпарламенте впервые достигла уровня, отвечающего рекомендациям ПРООН. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T17:24+0500
2021-10-12T17:24+0500
2021-10-12T17:24+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. На сегодняшний день доля женщин – участниц политических партий достигла 44%, а женщин на руководящих постах – 27%. Впервые этот показатель соответствует требованиям ПРООН, отметил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.Такое заявление он сделал на семинаре-тренинге "Выборы и гендер: международные и национальные практики поддержки женщин в политике", проходившем в Ташкенте 12 октября, сообщает пресс-служба Центризбиркома.Центральная избирательная комиссия разработала 11 индикаторов, показывающий уровень участия женщин и мужчин на всех этапах выборов. Среди них гендерный баланс среди членов Центральной, окружных и участковых избирательных комиссий, уполномоченных от партий, наблюдателей, СМИ, тренеов и самих избирателей. В настоящий момент в ЦИК собрана полная информация по 7 из 11 индикаторов.Отмечается, что введение квоты для женщин помогло увеличить количество представительниц слабого пола в законодательной палате парламента до 32%.Напомним, в настоящее время Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. Следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-bishkeke-proshel-uzbeksko-kyrgyzskiy-forum-biznesvumen-20592774.html
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цик узбекистана, выборы, узбекистан, парламент
Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
Доля женщин в нацпарламенте впервые достигла уровня, отвечающего рекомендациям ПРООН.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. На сегодняшний день доля женщин – участниц политических партий достигла 44%, а женщин на руководящих постах – 27%. Впервые этот показатель соответствует требованиям ПРООН, отметил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
Такое заявление он сделал на семинаре-тренинге "Выборы и гендер: международные и национальные практики поддержки женщин в политике", проходившем в Ташкенте 12 октября, сообщает
пресс-служба Центризбиркома.
"Впервые в истории Узбекистана количество женщин в национальном парламенте достигло уровня, соответствующего рекомендациям, установленным ООН. Парламент нашей страны по количеству женщин в национальном парламенте поднялся на 37-е место среди 190 национальных парламентов мира", - сказал глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
Центральная избирательная комиссия разработала 11 индикаторов, показывающий уровень участия женщин и мужчин на всех этапах выборов. Среди них гендерный баланс среди членов Центральной, окружных и участковых избирательных комиссий, уполномоченных от партий, наблюдателей, СМИ, тренеов и самих избирателей. В настоящий момент в ЦИК собрана полная информация по 7 из 11 индикаторов.
Отмечается, что введение квоты для женщин помогло увеличить количество представительниц слабого пола в законодательной палате парламента до 32%.
Напомним, в настоящее время Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. Следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в Ташкенте.