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В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен
В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен
Ожидается, что форум будет способствовать развитию сотрудничества между женщинами-предпринимателями Центральной Азии и Афганистана. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-09-21T20:04+0500
экономика
узбекистан
бишкек
кыргызстан
танзила нарбаева
бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В рамках визита делегации Сената Олий Мажлиса Узбекистана в Бишкеке прошел международный бизнес-форум “Диалог женщин предпринимателей Кыргызстана и Узбекистана”, сообщили в информационной службе Сената.По словам председателя узбекистанского парламента Танзилы Нарбаевой, диалог предпринимательниц двух стран в таком широком формате проводится впервые и открывает новую страницу в развитии двустороннего сотрудничества по расширению экономических прав и возможностей женщин.Как отмечается, торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Кыргызстаном развивается динамично. Только за последние пять лет двусторонний товарооборот вырос почти в десять раз и по итогам прошлого года составил более 900 млн долларов.В самом же Узбекистане придают важное значение обмену опытом между предпринимательницами двух стран.Ожидается, что форум будет способствовать достижению задач принятой "дорожной карты" по развитию сотрудничества между женщинами-предпринимателями Центральной Азии и Афганистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/uzbekistan-i-kyrgyzstan-issleduyut-potentsial-transportnogo-koridora-18769655.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbeksko-italyanskiy-biznes-forum-proydet-v-venetsii-19377048.html
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узбекистан, бишкек, кыргызстан, танзила нарбаева, бизнес-форум

В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен

20:04 21.09.2021
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© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен
В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Ожидается, что форум будет способствовать развитию сотрудничества между женщинами-предпринимателями Центральной Азии и Афганистана.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В рамках визита делегации Сената Олий Мажлиса Узбекистана в Бишкеке прошел международный бизнес-форум “Диалог женщин предпринимателей Кыргызстана и Узбекистана”, сообщили в информационной службе Сената.
По словам председателя узбекистанского парламента Танзилы Нарбаевой, диалог предпринимательниц двух стран в таком широком формате проводится впервые и открывает новую страницу в развитии двустороннего сотрудничества по расширению экономических прав и возможностей женщин.

"В ходе форума особое внимание было уделено вопросам создания новых возможностей и перспектив для женщин предпринимателей, усиления компетенций в трендовых направлениях экономики для стран Центральной Азии, объединения женщин-предпринимателей на страновом и региональном уровнях, демонстрации и передачи опыта предпринимательниц стран участниц, и другие вопросы", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Кыргызстаном развивается динамично. Только за последние пять лет двусторонний товарооборот вырос почти в десять раз и по итогам прошлого года составил более 900 млн долларов.
В самом же Узбекистане придают важное значение обмену опытом между предпринимательницами двух стран.
Ожидается, что форум будет способствовать достижению задач принятой "дорожной карты" по развитию сотрудничества между женщинами-предпринимателями Центральной Азии и Афганистана.
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