https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-bishkeke-proshel-uzbeksko-kyrgyzskiy-forum-biznesvumen-20592774.html

В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен

В Бишкеке прошел узбекско-кыргызский форум бизнесвумен

Ожидается, что форум будет способствовать развитию сотрудничества между женщинами-предпринимателями Центральной Азии и Афганистана. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T20:04+0500

2021-09-21T20:04+0500

2021-09-21T20:04+0500

экономика

узбекистан

бишкек

кыргызстан

танзила нарбаева

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В рамках визита делегации Сената Олий Мажлиса Узбекистана в Бишкеке прошел международный бизнес-форум “Диалог женщин предпринимателей Кыргызстана и Узбекистана”, сообщили в информационной службе Сената.По словам председателя узбекистанского парламента Танзилы Нарбаевой, диалог предпринимательниц двух стран в таком широком формате проводится впервые и открывает новую страницу в развитии двустороннего сотрудничества по расширению экономических прав и возможностей женщин.Как отмечается, торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Кыргызстаном развивается динамично. Только за последние пять лет двусторонний товарооборот вырос почти в десять раз и по итогам прошлого года составил более 900 млн долларов.В самом же Узбекистане придают важное значение обмену опытом между предпринимательницами двух стран.Ожидается, что форум будет способствовать достижению задач принятой "дорожной карты" по развитию сотрудничества между женщинами-предпринимателями Центральной Азии и Афганистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210517/uzbekistan-i-kyrgyzstan-issleduyut-potentsial-transportnogo-koridora-18769655.html

https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbeksko-italyanskiy-biznes-forum-proydet-v-venetsii-19377048.html

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узбекистан, бишкек, кыргызстан, танзила нарбаева, бизнес-форум