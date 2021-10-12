https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-postroil-voennoe-doverie-so-vsey-tsentralnoy-aziey--ekspert-20869144.html

Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт

Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт

В Ташкенте в Академии ВC Узбекистана состоялся брифинг ИСМИ по военно-стратегическим вопросам. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T13:26+0500

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2021-10-12T13:26+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Военное сотрудничество Узбекистана со странами Центральной Азии укрепило взаимное доверие и снизило уровень конфликтного потенциала в регионе.Об этом заявил замдиректора института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте РУз Санжар Валиев.Эксперт напомнил, что Узбекистан за последние годы впервые заключил соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. По его словам, в рамках этих документов организовано сотрудничество по обмену опытом, подготовке кадров, проведению командно-штабных и тактических учений. Сейчас власти республики работают "над организацией обучения военнослужащих из соседних стран" в узбекских военных вузах, подчеркнул Валиев.Замдиректора ИСМИ считает, что военное сотрудничество Узбекистана с соседними странами позволило создать эффективно работающие механизмы для координации, взаимодействия и совместного реагирования на любые ситуации в регионе.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/inostrantsy-smogut-poluchit-voennoe-obrazovanie-v-uzbekistane-20660960.html

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