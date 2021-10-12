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Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
В Ташкенте в Академии ВC Узбекистана состоялся брифинг ИСМИ по военно-стратегическим вопросам. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:26+0500
2021-10-12T13:26+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Военное сотрудничество Узбекистана со странами Центральной Азии укрепило взаимное доверие и снизило уровень конфликтного потенциала в регионе.Об этом заявил замдиректора института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте РУз Санжар Валиев.Эксперт напомнил, что Узбекистан за последние годы впервые заключил соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. По его словам, в рамках этих документов организовано сотрудничество по обмену опытом, подготовке кадров, проведению командно-штабных и тактических учений. Сейчас власти республики работают "над организацией обучения военнослужащих из соседних стран" в узбекских военных вузах, подчеркнул Валиев.Замдиректора ИСМИ считает, что военное сотрудничество Узбекистана с соседними странами позволило создать эффективно работающие механизмы для координации, взаимодействия и совместного реагирования на любые ситуации в регионе.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/inostrantsy-smogut-poluchit-voennoe-obrazovanie-v-uzbekistane-20660960.html
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узбекистан, армия

Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт

13:26 12.10.2021
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© Pixabay / ArtTowerВоенный истребитель, иллюстративное фото
Военный истребитель, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Pixabay / ArtTower
В Ташкенте в Академии ВC Узбекистана состоялся брифинг ИСМИ по военно-стратегическим вопросам.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Военное сотрудничество Узбекистана со странами Центральной Азии укрепило взаимное доверие и снизило уровень конфликтного потенциала в регионе.
Об этом заявил замдиректора института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте РУз Санжар Валиев.
"Важным направлением военного сотрудничества Узбекистана стало выстраивание прямых двусторонних связей с соседними центральноазиатскими странами. Это стало первым подобным опытом, который незамедлительно принес столь нужный результат – снижение уровня конфликтного потенциала на границах Узбекистана и укрепление взаимного доверия в военной сфере".
Санжар Валиев
Заместитель директора ИСМИ при президенте Узбекистана
Эксперт напомнил, что Узбекистан за последние годы впервые заключил соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.
По его словам, в рамках этих документов организовано сотрудничество по обмену опытом, подготовке кадров, проведению командно-штабных и тактических учений.
Сейчас власти республики работают "над организацией обучения военнослужащих из соседних стран" в узбекских военных вузах, подчеркнул Валиев.
Замдиректора ИСМИ считает, что военное сотрудничество Узбекистана с соседними странами позволило создать эффективно работающие механизмы для координации, взаимодействия и совместного реагирования на любые ситуации в регионе.
"Помимо этого, мы имеем в Центральной Азии очень действенные инструменты в лице таких организаций, как СНГ и ШОС, в рамках которых налажено сотрудничество под эгидой совещаний министров обороны".
Санжар Валиев
Заместитель директора ИСМИ при президенте Узбекистана
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