https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-dvux-rayonax-tashkenta-vremenno-otklyuchat-gaz--20866559.html

В двух районах Ташкента временно отключат газ

В двух районах Ташкента временно отключат газ

По данным компании "Худудгаз пойтахт", подача топлива будет приостановлена в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Алмазарский и Учтепинский районы столицы 12 октября временно останутся без газа, сообщает пресс-служба "Худудгаз пойтахт". По данным учреждения, подача топлива будет приостановлена в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону. В частности, запланированы работы по прокладке подземного газопровода среднего давления Д-219 мм по улице Мирпулатова Алмазарского района. В связи с этим, в махаллях "Тараккиёт", "Кора Сарай" и "Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3" будет временно прекращено снабжение природным газом с 10.00 до 17.30 часов. Кроме того, запланированы работы по переносу газораспределительного пункта среднего давления № 1 в махалле "Зарафшан" Учтепинского района, поэтому подачу природного газа здесь приостановят с 10.00 до 17.00 часов.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/zapasy-tayut-ekspert-otsenil-kogda-uzbekistanu-potrebuetsya-importnyy-gaz-20863286.html

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