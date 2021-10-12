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В двух районах Ташкента временно отключат газ
В двух районах Ташкента временно отключат газ
По данным компании "Худудгаз пойтахт", подача топлива будет приостановлена в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T10:29+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Алмазарский и Учтепинский районы столицы 12 октября временно останутся без газа, сообщает пресс-служба "Худудгаз пойтахт". По данным учреждения, подача топлива будет приостановлена в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону. В частности, запланированы работы по прокладке подземного газопровода среднего давления Д-219 мм по улице Мирпулатова Алмазарского района. В связи с этим, в махаллях "Тараккиёт", "Кора Сарай" и "Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3" будет временно прекращено снабжение природным газом с 10.00 до 17.30 часов. Кроме того, запланированы работы по переносу газораспределительного пункта среднего давления № 1 в махалле "Зарафшан" Учтепинского района, поэтому подачу природного газа здесь приостановят с 10.00 до 17.00 часов.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/zapasy-tayut-ekspert-otsenil-kogda-uzbekistanu-potrebuetsya-importnyy-gaz-20863286.html
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ташкент, газ

В двух районах Ташкента временно отключат газ

10:29 12.10.2021 (обновлено: 10:36 12.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровГазовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По данным компании "Худудгаз пойтахт", подача топлива будет приостановлена в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Алмазарский и Учтепинский районы столицы 12 октября временно останутся без газа, сообщает пресс-служба "Худудгаз пойтахт".
По данным учреждения, подача топлива будет приостановлена в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону. В частности, запланированы работы по прокладке подземного газопровода среднего давления Д-219 мм по улице Мирпулатова Алмазарского района. В связи с этим, в махаллях "Тараккиёт", "Кора Сарай" и "Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3" будет временно прекращено снабжение природным газом с 10.00 до 17.30 часов.
Зачем Узбекистану нужен импортный газ — мнение эксперта - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
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Кроме того, запланированы работы по переносу газораспределительного пункта среднего давления № 1 в махалле "Зарафшан" Учтепинского района, поэтому подачу природного газа здесь приостановят с 10.00 до 17.00 часов.
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