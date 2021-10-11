https://uz.sputniknews.ru/20211011/zapasy-tayut-ekspert-otsenil-kogda-uzbekistanu-potrebuetsya-importnyy-gaz-20863286.html

Запасы тают: эксперт о том, когда Узбекистану потребуется импортный газ

Запасы тают: эксперт о том, когда Узбекистану потребуется импортный газ

Узбекистан вкладывается в собственную газотранспортную систему и даже готов покупать газ, о чем во время визита в Кашкадарью заявил президент республики Шавкат... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T21:50+0500

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О состояние газотранспортной системы Узбекистана и перспективах этого сегмента экономики, а также о том, что мешает республике увеличить рост собственной добычи газа корреспонденту и ведущей Sputnikрассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.До 2016 года Узбекистан выступал в основном продавцом голубого топлива, поэтому заявление президента, сделанное в Кашкадарье, стало неожиданностью для многих специалистов нефтегазового сектора.Энергетик объяснил, что определенные объемы углеводородов Узбекистан импортировал и ранее, а увеличение произошло в 2020 году, что совпало с резким снижением производства газа в Узбекистане.Необходимость импорта сегодня объясняется определенной балансировкой на фоне осуществления экспорта, а в ближайшее десятилетие это будет объясняться растущим энергопотреблением на внутреннем рынке.Эксперты прогнозируют, что газа республике хватит до 2030 года. Причина в том, что в стране исчерпываются месторождения и возникают определенные проблемы с газодобычей.Узбекистан закупает небольшие объемы, поэтому, по мнению эксперта, пока экспорт и импорт газа со стороны республики – это не более чем региональная тема. Но если над ситуацией не работать, то Узбекистан может стать нетто-импортером газа в будущем.Кулагин обращает внимание на определенные проблемы в газовом секторе страны, в том числе состояние газотранспортной системы и на случаи нелегального потребления газа. Эти вопросы властям республики нужно решать уже сейчас во избежание дефицита газа ранее, чем ожидается.Россия тесно работает с Узбекистаном по нескольким направлениям, в том числе в геологоразведке, добыче газа и развитии транспортной инфраструктуры. Агентство ЭСКАР и Газпромбанк поддержали инвестпрограмму по модернизации газотранспортной системы Узбекистана, выделив кредит на $300 млн.Совместными усилиями дружественные страны могут достичь очень хороших результатов.Подводя итог, эксперт подчеркнул, что 7-8 лет для развития нефтегазовой отрасли Узбекистан имеет, но потом придется переходить на чистый импорт и договариваться о ценах с соседями.Полную версию интервью смотрите на видео Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistan-gotov-zakupat-gaz-za-rubejom---prezident-20860212.html

https://uz.sputniknews.ru/20211005/pora-davit-na-gaz-est-li-drugie-alternativy-benzinu-v-uzbekistane-20782422.html

https://uz.sputniknews.ru/20211011/rossiyskie-predpriyatiya-vosstanovyat-v-uzbekistane-545-km-gazoprovodov-20862930.html

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Анна Черкасова

узбекистан, газ, импорт, энергетика