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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-evropeyskix-stranax-otkroyut-punkty-dlya-dosrochnogo-golosovaniya-na-prezidentskix-vyborax-20875983.html
В странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
В странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
По данным агентства, досрочное выездное голосование будет организовано в Италии (Турин, Флоренция), Греции (Афины) и на Мальте (Биркиркара). 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T16:48+0500
2021-10-12T18:19+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
европа
досрочное голосование
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Избирательные пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана откроют в нескольких странах Европы, передает ИА "Дунё".По данным агентства, досрочное выездное голосование будет организовано в Италии (Турин, Флоренция), Греции (Афины) и на Мальте (Биркиркара). В частности, в Турине досрочное голосование пройдет 14 октября, во Флоренции 16 октября. В Афинах проведение мероприятия также запланировано на 16 октября. В мальтийском городе Биркиркаре узбекистанцы смогут проголосовать досрочно 20 октября. К тому же граждане Узбекистана, постоянно или временно проживающие на территории Италии, Греции, Мальты, Сан-Марино и Ватикана, смогут проголосовать в Риме на избирательном участке №16, созданном при посольстве республики. Ранее стало известно, что пункты для проведения досрочного голосования на президентских выборах также будут открыты в казахстанских городах - Актау и Каскелене.
https://uz.sputniknews.ru/20211004/tsik-nazval-datu-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20758243.html
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президентские выборы в узбекистане, европа, досрочное голосование

В странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана

16:48 12.10.2021 (обновлено: 18:19 12.10.2021)
297
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
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По данным агентства, досрочное выездное голосование будет организовано в Италии (Турин, Флоренция), Греции (Афины) и на Мальте (Биркиркара).
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Избирательные пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана откроют в нескольких странах Европы, передает ИА "Дунё".
По данным агентства, досрочное выездное голосование будет организовано в Италии (Турин, Флоренция), Греции (Афины) и на Мальте (Биркиркара).
В частности, в Турине досрочное голосование пройдет 14 октября, во Флоренции 16 октября. В Афинах проведение мероприятия также запланировано на 16 октября. В мальтийском городе Биркиркаре узбекистанцы смогут проголосовать досрочно 20 октября.
Голосование на избирательном участке в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
ЦИК назвал дату досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
4 октября, 16:53
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К тому же граждане Узбекистана, постоянно или временно проживающие на территории Италии, Греции, Мальты, Сан-Марино и Ватикана, смогут проголосовать в Риме на избирательном участке №16, созданном при посольстве республики.
Ранее стало известно, что пункты для проведения досрочного голосования на президентских выборах также будут открыты в казахстанских городах - Актау и Каскелене.
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