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В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T19:24+0500
2021-10-12T19:24+0500
происшествия
ташкентская область
пожар
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Крупный пожар вспыхнул сегодня в Зангиотинском районе столичной области, сообщили в пресс-службе администрации региона. В 15-08 на Ташкентской кольцевой автодороге в совхозе "Чигатай Октепа" загорелся мебельный цех.Пламя мгновенно охватило около 170 кв. метров площади предприятия. Уже через восемь минут на место прибыли семь пожарно-спасательных бригад. Они не могли совладать с огнем в течение почти часа. Лишь в 16-07 пожар был полностью потушен.В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас следователи работают на месте, выясняются причины трагедии и сумма ущерба.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tashkenta-sgorel-mebelnyy-tsex-19806546.html
ташкентская область
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ташкентская область, пожар

В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час

19:24 12.10.2021
157
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Пресс-служба МЧС РФ
/
Перейти в фотобанк
В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Крупный пожар вспыхнул сегодня в Зангиотинском районе столичной области, сообщили в пресс-службе администрации региона. В 15-08 на Ташкентской кольцевой автодороге в совхозе "Чигатай Октепа" загорелся мебельный цех.
Пламя мгновенно охватило около 170 кв. метров площади предприятия. Уже через восемь минут на место прибыли семь пожарно-спасательных бригад. Они не могли совладать с огнем в течение почти часа. Лишь в 16-07 пожар был полностью потушен.
В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас следователи работают на месте, выясняются причины трагедии и сумма ущерба.
Пожарный МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Происшествия
В Ташкенте сгорел мебельный цех
23 июля, 20:43
3072
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