https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-tashoblasti-zagorelsya-mebelnyy-tsex--ego-tushili-pochti-chas-20879900.html
В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T19:24+0500
2021-10-12T19:24+0500
2021-10-12T19:24+0500
происшествия
ташкентская область
пожар
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Крупный пожар вспыхнул сегодня в Зангиотинском районе столичной области, сообщили в пресс-службе администрации региона. В 15-08 на Ташкентской кольцевой автодороге в совхозе "Чигатай Октепа" загорелся мебельный цех.Пламя мгновенно охватило около 170 кв. метров площади предприятия. Уже через восемь минут на место прибыли семь пожарно-спасательных бригад. Они не могли совладать с огнем в течение почти часа. Лишь в 16-07 пожар был полностью потушен.В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас следователи работают на месте, выясняются причины трагедии и сумма ущерба.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tashkenta-sgorel-mebelnyy-tsex-19806546.html
ташкентская область
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ташкентская область, пожар
В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Крупный пожар вспыхнул сегодня в Зангиотинском районе столичной области, сообщили
в пресс-службе администрации региона. В 15-08 на Ташкентской кольцевой автодороге в совхозе "Чигатай Октепа" загорелся мебельный цех.
Пламя мгновенно охватило около 170 кв. метров площади предприятия. Уже через восемь минут на место прибыли семь пожарно-спасательных бригад. Они не могли совладать с огнем в течение почти часа. Лишь в 16-07 пожар был полностью потушен.
В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас следователи работают на месте, выясняются причины трагедии и сумма ущерба.