https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-tashoblasti-zagorelsya-mebelnyy-tsex--ego-tushili-pochti-chas-20879900.html

В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час

В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час

В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T19:24+0500

2021-10-12T19:24+0500

2021-10-12T19:24+0500

происшествия

ташкентская область

пожар

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Крупный пожар вспыхнул сегодня в Зангиотинском районе столичной области, сообщили в пресс-службе администрации региона. В 15-08 на Ташкентской кольцевой автодороге в совхозе "Чигатай Октепа" загорелся мебельный цех.Пламя мгновенно охватило около 170 кв. метров площади предприятия. Уже через восемь минут на место прибыли семь пожарно-спасательных бригад. Они не могли совладать с огнем в течение почти часа. Лишь в 16-07 пожар был полностью потушен.В результате возгорания сильно повреждены крыша, потолок и внутренняя часть помещения. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас следователи работают на месте, выясняются причины трагедии и сумма ущерба.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tashkenta-sgorel-mebelnyy-tsex-19806546.html

ташкентская область

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ташкентская область, пожар