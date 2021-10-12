Общество
Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
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© Шахрисабзский районный хокимиятРемонт спортзала в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
© Шахрисабзский районный хокимият
В районном администрации заявили, что в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры. По данным СМИ, решить проблему помогли местные предприниматели.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В общеобразовательной школе № 58, расположенной в горном селе Гилан Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, починили спортзал, где дети были вынуждены заниматься физкультурой на прогнившем полу.
Как сообщает в своем Telegram-канале районная администрация, в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры.
“Хокимият района провел расследование и начал ремонтные работы. Спустя несколько дней состояние спортзала восстановилось”, — говорится в сообщении.
Информация о неприемлемых условиях, где дети вынуждены заниматься на уроке среди торчащих половых досок, ранее распространилась в соцсетях и местных СМИ.
© Telegram / kunuzQashqadaryoВ Кашкадарье ученики школы занимаются физкультурой на прогнившем полу спортзала
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© Telegram / kunuzQashqadaryo
В Кашкадарье ученики школы занимаются физкультурой на прогнившем полу спортзала
© Шахрисабзский районный хокимиятОтремонтированный спортзал в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
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© Шахрисабзский районный хокимият
Отремонтированный спортзал в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
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© Telegram / kunuzQashqadaryo
В Кашкадарье ученики школы занимаются физкультурой на прогнившем полу спортзала
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© Шахрисабзский районный хокимият
Отремонтированный спортзал в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
5 октября в облУНО пояснили, что деревянный пол в спортзале, построенном в 2007 году, пришел в негодность под воздействием сырости. Всему виной “расположенные близко к поверхности земли грунтовые воды”.
Там же заявили, что средства на ремонт объекта местный бюджет выделит не ранее следующего года. Пока же здесь планируется провести первичные работы, используя имеющиеся для этого возможности.
Такие возможности, по данным местных СМИ, предоставили несколько местных предпринимателей. Они приобрели стройматериалы и помогли с их доставкой.
6 октября, 14:30
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