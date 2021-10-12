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Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
В районном администрации заявили, что в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры. По данным СМИ, решить проблему помогли местные... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T18:36+0500
2021-10-12T18:36+0500
общество
узбекистан
кашкадарьинская область
дети
шахрисабз
хокимият
школа
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В общеобразовательной школе № 58, расположенной в горном селе Гилан Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, починили спортзал, где дети были вынуждены заниматься физкультурой на прогнившем полу.Как сообщает в своем Telegram-канале районная администрация, в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры.Информация о неприемлемых условиях, где дети вынуждены заниматься на уроке среди торчащих половых досок, ранее распространилась в соцсетях и местных СМИ. 5 октября в облУНО пояснили, что деревянный пол в спортзале, построенном в 2007 году, пришел в негодность под воздействием сырости. Всему виной “расположенные близко к поверхности земли грунтовые воды”.Там же заявили, что средства на ремонт объекта местный бюджет выделит не ранее следующего года. Пока же здесь планируется провести первичные работы, используя имеющиеся для этого возможности.Такие возможности, по данным местных СМИ, предоставили несколько местных предпринимателей. Они приобрели стройматериалы и помогли с их доставкой.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/populyarnyy-yumorist-vozglavil-detskuyu-shkolu---rasporyajenie-minobrazovaniya-20792520.html
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узбекистан, кашкадарьинская область, дети, шахрисабз, хокимият, школа

Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале

18:36 12.10.2021
162
© Шахрисабзский районный хокимиятРемонт спортзала в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
Ремонт спортзала в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Шахрисабзский районный хокимият
В районном администрации заявили, что в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры. По данным СМИ, решить проблему помогли местные предприниматели.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В общеобразовательной школе № 58, расположенной в горном селе Гилан Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, починили спортзал, где дети были вынуждены заниматься физкультурой на прогнившем полу.
Как сообщает в своем Telegram-канале районная администрация, в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры.
“Хокимият района провел расследование и начал ремонтные работы. Спустя несколько дней состояние спортзала восстановилось”, — говорится в сообщении.
Информация о неприемлемых условиях, где дети вынуждены заниматься на уроке среди торчащих половых досок, ранее распространилась в соцсетях и местных СМИ.
© Telegram / kunuzQashqadaryoВ Кашкадарье ученики школы занимаются физкультурой на прогнившем полу спортзала
В Кашкадарье ученики школы занимаются физкультурой на прогнившем полу спортзала - Sputnik Узбекистан
1/2
© Telegram / kunuzQashqadaryo
В Кашкадарье ученики школы занимаются физкультурой на прогнившем полу спортзала
© Шахрисабзский районный хокимиятОтремонтированный спортзал в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
Отремонтированный спортзал в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области - Sputnik Узбекистан
2/2
© Шахрисабзский районный хокимият
Отремонтированный спортзал в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
1/2
© Telegram / kunuzQashqadaryo
В Кашкадарье ученики школы занимаются физкультурой на прогнившем полу спортзала
2/2
© Шахрисабзский районный хокимият
Отремонтированный спортзал в школе №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
5 октября в облУНО пояснили, что деревянный пол в спортзале, построенном в 2007 году, пришел в негодность под воздействием сырости. Всему виной “расположенные близко к поверхности земли грунтовые воды”.
Там же заявили, что средства на ремонт объекта местный бюджет выделит не ранее следующего года. Пока же здесь планируется провести первичные работы, используя имеющиеся для этого возможности.
Такие возможности, по данным местных СМИ, предоставили несколько местных предпринимателей. Они приобрели стройматериалы и помогли с их доставкой.
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