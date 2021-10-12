https://uz.sputniknews.ru/20211012/vlasti-otremontirovali-prognivshiy-pol-v-kashkadarinskom-shkolnom-sportzale-20878639.html

Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале

Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале

В районном администрации заявили, что в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры. По данным СМИ, решить проблему помогли местные... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T18:36+0500

2021-10-12T18:36+0500

2021-10-12T18:36+0500

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

дети

шахрисабз

хокимият

школа

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В общеобразовательной школе № 58, расположенной в горном селе Гилан Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, починили спортзал, где дети были вынуждены заниматься физкультурой на прогнившем полу.Как сообщает в своем Telegram-канале районная администрация, в отремонтированном спортзале уже проводятся уроки физкультуры.Информация о неприемлемых условиях, где дети вынуждены заниматься на уроке среди торчащих половых досок, ранее распространилась в соцсетях и местных СМИ. 5 октября в облУНО пояснили, что деревянный пол в спортзале, построенном в 2007 году, пришел в негодность под воздействием сырости. Всему виной “расположенные близко к поверхности земли грунтовые воды”.Там же заявили, что средства на ремонт объекта местный бюджет выделит не ранее следующего года. Пока же здесь планируется провести первичные работы, используя имеющиеся для этого возможности.Такие возможности, по данным местных СМИ, предоставили несколько местных предпринимателей. Они приобрели стройматериалы и помогли с их доставкой.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/populyarnyy-yumorist-vozglavil-detskuyu-shkolu---rasporyajenie-minobrazovaniya-20792520.html

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узбекистан, кашкадарьинская область, дети, шахрисабз, хокимият, школа