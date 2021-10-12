https://uz.sputniknews.ru/20211012/vlasti-rf-snyali-zapret-na-vezd-dlya-150-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20865663.html

Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана

Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана

Отмечается, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном заседании. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T09:47+0500

2021-10-12T09:47+0500

2021-10-12T12:28+0500

запрет

въезд

федерация мигрантов россии

миграция

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Запрет на въезд для 150 тысяч узбекистанских мигрантов сняли власти РФ, сообщает Федерация мигрантов России со ссылкой на слова президента ФМР Вадима Коженова.Кроме того, попасть на российскую территорию также смогут еще 150 тысяч мигрантов из Таджикистана. Отмечается, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном заседании.В случае, если решение о выдворении за пределы России было вынесено МВД РФ, то проверить наличие запрета можно на сайте министерства.Не следует доверять мошенникам, предлагающим услуги по снятию запрета на въезд за деньги, так как вся актуальная информация доступна на платформе МВД РФ, предупредил мигрантов Коженов.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html

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запрет, въезд, федерация мигрантов россии