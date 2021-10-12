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Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
Отмечается, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном заседании. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T09:47+0500
2021-10-12T12:28+0500
запрет
въезд
федерация мигрантов россии
миграция
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Запрет на въезд для 150 тысяч узбекистанских мигрантов сняли власти РФ, сообщает Федерация мигрантов России со ссылкой на слова президента ФМР Вадима Коженова.Кроме того, попасть на российскую территорию также смогут еще 150 тысяч мигрантов из Таджикистана. Отмечается, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном заседании.В случае, если решение о выдворении за пределы России было вынесено МВД РФ, то проверить наличие запрета можно на сайте министерства.Не следует доверять мошенникам, предлагающим услуги по снятию запрета на въезд за деньги, так как вся актуальная информация доступна на платформе МВД РФ, предупредил мигрантов Коженов.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html
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запрет, въезд, федерация мигрантов россии

Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана

09:47 12.10.2021 (обновлено: 12:28 12.10.2021)
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© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
/
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Отмечается, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном заседании.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Запрет на въезд для 150 тысяч узбекистанских мигрантов сняли власти РФ, сообщает Федерация мигрантов России со ссылкой на слова президента ФМР Вадима Коженова.
Кроме того, попасть на российскую территорию также смогут еще 150 тысяч мигрантов из Таджикистана.
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Отмечается, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном заседании.
В случае, если решение о выдворении за пределы России было вынесено МВД РФ, то проверить наличие запрета можно на сайте министерства.
Не следует доверять мошенникам, предлагающим услуги по снятию запрета на въезд за деньги, так как вся актуальная информация доступна на платформе МВД РФ, предупредил мигрантов Коженов.
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