https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html

В шаге от депортации: как Россия решает проблемы мигрантов-нелегалов

В шаге от депортации: как Россия решает проблемы мигрантов-нелегалов

Мораторий на выдворение иностранцев, не легализовавших свое пребывание в России, истекает в середине июня. С какими сложностями сталкиваются мигранты из стран... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T21:45+0500

2021-05-26T21:45+0500

2021-05-27T01:24+0500

россия

трудовые мигранты

депортация

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik, Данара Курманова, Никита Чикунов. Конец "ковидной амнистии" для мигрантов уже близко. Российские власти напоминают: граждане стран СНГ, находящиеся на территории РФ незаконно, должны легализовать право на пребывание в стране до 15 июня в рамках моратория на выдворение, введенного из-за пандемии. В противном случае их депортируют.Насколько активно мигранты-нелегалы обращаются в правоохранительные органы и с какими проблемами сталкиваются при подаче документов, выясняли корреспонденты Sputnik.Никто не хочет нарушать законЕсли до пандемии в России, по данным Министерства внутренних дел, находилось около 11 млн мигрантов, то к концу 2020 года их число сократилось до 6 млн. Однако разрешение на временное проживание в стране или вид на жительство были далеко не у всех. По статистике МВД, патент на трудовую деятельность (документ для людей, которым не нужна виза для въезда в Россию) оформили только 1,3 млн иностранцев, а 85 тыс. человек получили разрешения на работу (нужны гражданам стран, с которыми у России действует визовый режим). Еще 508 тыс. мигрантов являлись гражданами стран ЕАЭС, поэтому находились в России на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.Оставшееся число — свыше 4 млн человек — на учете МВД не состоят. Не все из них являются нелегалами: некоторые иностранцы на момент сбора статистики только оформляли вид на жительство или какие-либо другие документы, а потому не были внесены в отчет. Тем не менее, количество мигрантов-нелегалов остается весьма внушительным. Например, по данным на апрель этого года, около 200 тыс. граждан Узбекистана находились в России незаконно.Миграционные службы РФ и Международная организация по миграции (МОМ) надеются, что до 15 июня эти показатели сведутся к минимуму. Указ президента России об условиях и порядке пребывания иностранцев, в рамках которого и действует мораторий, выручил многих мигрантов, считает директор Бюро МОМ в Москве Абдусаттор Эсоев.Трудности переводаНесмотря на введение моратория, многие мигранты встают на учет в последний момент, говорит замначальника Главного Управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко. Больше всего трудовых мигрантов проживает в крупных городах, и сейчас Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург сталкиваются с массовым наплывом иностранцев в миграционные службы, рассказал он корреспонденту Sputnik."Потому что 15 июня не за горами, а у нас как всегда: полтора года с момента указа люди не хотели решать свои вопросы. Сейчас число обращений кратно увеличилось. Но с этой нагрузкой мы стараемся справиться. Существенных сложностей это не вызывает. Основной наплыв — в утренние часы, после обеда уже никого не найдешь. Здесь, на мой взгляд, не хватает разъяснительной работы", — сказал Демиденко.В МОМ с мнением представителя МВД согласны. "Статус нелегала в основном получают люди, которые приехали первый раз, либо не успели нормально адаптироваться, — объясняет Абдусаттор Эсоев. — Когда ты приезжаешь впервые, все ново и трудно. Ты не знаешь, куда и как обращаться".Восполнить информационный пробел, по мнению Эсоева, мигрантам могут помочь землячества и работодатели. "Любому человеку важно быть частью общества, — говорит он. — Почему мигранты в разных странах создают анклавы? Им нужны места, где они могут чувствовать себя комфортно. Мигрантам из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана легче, потому что они в основном знают русский язык. Но есть люди с языковым барьером, а он тоже толкает к нелегальному статусу. Поэтому нужно вовлекать местное население, чтобы мигранты были включены в социум. Здесь землячества становятся связующим звеном — они разъясняют мигрантам какую-то информацию".Важно, чтобы подешевели билетыЕще одной проблемой стало желание многих мигрантов вернуться на родину. "Сначала люди боялись остаться в России, потому что хотели увидеть близких, ведь никто не знал, насколько опасен коронавирус, — говорит Абдусаттор Эсоев. — Но рейсы закрывались, и, хотя Узбекистан и Таджикистан организовали чартерные самолеты, билеты были дорогие, не все могли их себе позволить".Сложившаяся ситуация подтолкнула многих мигрантов на попытку перейти границу пешком, и в результате люди застревали в пограничных зонах, подчеркивает директор бюро."Потом смогли уехать. Многие — благодаря нашей координации с правительствами России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, — рассказывает Эсоев. — Страны шли навстречу, наша организация смогла предоставить бесплатные автобусы, на которых мигранты отправились домой. Билеты до сих пор дорогие. Сейчас мы стараемся помочь, когда обращаются посольства стран — например, если человек серьезно болен".Цены на авиабилеты действительно остаются недоступными для некоторых категорий мигрантов. По данным сервиса Aviasales, билеты из Узбекистана в Россию подорожали на 55% за год. Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана и вовсе приостановило чартерные рейсы российских авиакомпаний S7 и Nordwind из-за завышенных тарифов — цена билетов доходила почти до $1,6 тыс.Проблему авиасообщения с Россией Таджикистан обсуждал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который, в свою очередь, подчеркнул: "Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, это практически 20 тыс. человек". Цифра растетМежду тем, Россия продолжает испытывать дефицит трудовых мигрантов — в сфере строительства он достиг 40-50%. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников даже предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Несмотря на то, что с начала года в России действует новый порядок привлечения трудовых мигрантов — оргнабор через портал "Работа в России", — количество новых работников-иностранцев, приехавших в страну с начала года, исчисляется тысячами. К примеру, с начала мая в Россию по линии оргнабора уехали только 187 узбекистанцев.Впрочем, процесс только начался, и в новых программах по работе с мигрантами в пандемию есть один важный плюс — они ускоряют цифровизацию, считает Абдусаттор Эсоев."Мы видим реформирование миграционной политики, а сегодня там, где реформы, возникает и вопрос цифровизации. Цифровизация облегчает жизнь мигрантов: вырос показатель использования цифровых денежных переводов, развиваются и другие сервисы", — подытожил он.

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трудовые мигранты, депортация