https://uz.sputniknews.ru/20211012/za-chto-voiny-internatsionalisty-uzbekistana-blagodarili-putina-20878885.html
За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
Участники акции навестили ветеранов Ферганской, Бухарской, Самаркандской областей и Ташкента. Воинам-героям военных действий передали искренние слова... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T18:35+0500
2021-10-12T18:35+0500
2021-10-12T18:35+0500
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Воинам-интернационалистам, а также родственникам тех, кто погиб в афганской войне, вручили материальную помощь от имени президента РФ. В рамках гуманитарной акции сотрудники дипломатического представительства при поддержке общественного объединения "Ветеран" в Узбекистане навестили ветеранов в Ташкенте и столичном регионе.Председатель объединения "Ветеран" Талъат Мурадов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал, что формировать списки ветеранов, нуждающихся в поддержке начали три месяца назад. Сначала было выделено по 30 квот в каждой области Узбекистана.По словам старшего помощника военного атташе посольства РФ в Узбекистане полковника Анатолия Машукова, аппарат военного атташе выполняет особое поручение правительства России. В соответствии с соответствующим указом правительства РФ, выделенные из бюджета ассигнования нацелены на организацию гуманитарных акций по оказанию материальной поддержки ветеранам ВОВ и других боевых действий, воинам-интернационалистам на постсоветском пространстве.Узбекистанцы поблагодарили организаторов акции и передали искренние слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за внимание, заботу и поддержку. По данным, с 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев. Более 1,5 тысяч из них так и не вернулись с войны, 2,5 тысячи остались инвалидами до конца жизни.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/missiya-dobra-veteranam-samarkanda-i-buxary-peredali-matpomosch-ot-pravitelstva-rf-20859846.html
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мультимедиа , посольство россии в узбекистане
За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
Участники акции навестили ветеранов Ферганской, Бухарской, Самаркандской областей и Ташкента. Воинам-героям военных действий передали искренние слова благодарности и признательности за отвагу и смелость.
Воинам-интернационалистам, а также родственникам тех, кто погиб в афганской войне, вручили материальную помощь от имени президента РФ. В рамках гуманитарной акции сотрудники дипломатического представительства при поддержке общественного объединения "Ветеран" в Узбекистане навестили ветеранов в Ташкенте и столичном регионе.
Председатель объединения "Ветеран" Талъат Мурадов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал, что формировать списки ветеранов, нуждающихся в поддержке начали три месяца назад. Сначала было выделено по 30 квот в каждой области Узбекистана.
Учитывая, что в Фергане много ветеранов, эта квота была увеличена до 50. Если те ветераны, которым нужна помощь сами приходили на встречу, то они вносились в список на месте.
Талъат Мурадов
Председатель объединения "Ветеран" в Узбекистане
По словам старшего помощника военного атташе посольства РФ в Узбекистане полковника Анатолия Машукова, аппарат военного атташе выполняет особое поручение правительства России.
В соответствии с соответствующим указом правительства РФ, выделенные из бюджета ассигнования нацелены на организацию гуманитарных акций по оказанию материальной поддержки ветеранам ВОВ и других боевых действий, воинам-интернационалистам на постсоветском пространстве.
Мы уже посетили Ферганскую область, Бухарскую, Самаркандскую, везде пообщались с ветеранами, передали им материальную помощь. Президент Шавкат Миромонович, правительство Республики, органы власти на местах очень трепетно относятся к этому вопросу, поддерживают ветеранов.
Анатолий Машуков
Старший помощник военного атташе посольства РФ в Узбекистане, полковник
Узбекистанцы поблагодарили организаторов акции и передали искренние слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за внимание, заботу и поддержку.
По данным, с 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев. Более 1,5 тысяч из них так и не вернулись с войны, 2,5 тысячи остались инвалидами до конца жизни.