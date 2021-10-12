https://uz.sputniknews.ru/20211012/za-chto-voiny-internatsionalisty-uzbekistana-blagodarili-putina-20878885.html

За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина

За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина

Участники акции навестили ветеранов Ферганской, Бухарской, Самаркандской областей и Ташкента. Воинам-героям военных действий передали искренние слова... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T18:35+0500

2021-10-12T18:35+0500

2021-10-12T18:35+0500

видео

мультимедиа

посольство россии в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20878858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b35de891acb808c236626bde3336fc52.jpg

Воинам-интернационалистам, а также родственникам тех, кто погиб в афганской войне, вручили материальную помощь от имени президента РФ. В рамках гуманитарной акции сотрудники дипломатического представительства при поддержке общественного объединения "Ветеран" в Узбекистане навестили ветеранов в Ташкенте и столичном регионе.Председатель объединения "Ветеран" Талъат Мурадов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал, что формировать списки ветеранов, нуждающихся в поддержке начали три месяца назад. Сначала было выделено по 30 квот в каждой области Узбекистана.По словам старшего помощника военного атташе посольства РФ в Узбекистане полковника Анатолия Машукова, аппарат военного атташе выполняет особое поручение правительства России. В соответствии с соответствующим указом правительства РФ, выделенные из бюджета ассигнования нацелены на организацию гуманитарных акций по оказанию материальной поддержки ветеранам ВОВ и других боевых действий, воинам-интернационалистам на постсоветском пространстве.Узбекистанцы поблагодарили организаторов акции и передали искренние слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за внимание, заботу и поддержку. По данным, с 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев. Более 1,5 тысяч из них так и не вернулись с войны, 2,5 тысячи остались инвалидами до конца жизни.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/missiya-dobra-veteranam-samarkanda-i-buxary-peredali-matpomosch-ot-pravitelstva-rf-20859846.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , посольство россии в узбекистане