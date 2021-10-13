Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20211013/20891397.html
Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
Состязания лучников двух стран на приз легендарной чемпионки Зебинисо Рустамовой прошло в Душанбе 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T15:07+0500
2021-10-13T16:38+0500
спорт
узбекистан
таджикистан
стрельба из лука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20891403_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_d09bb2a5bc520e4acbae93cdc780e747.png
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Открытые соревнования по стрельбе из лука на призы известной советской и таджикской спортсменки Зебинисо Рустамовой завершились в Душанбе. По данным пресс-службы Олимпийского комитета Таджикистана, в меткости соревновались 38 лучников из разных регионов Таджикистана и из Ферганской области Узбекистана. Турнир продлился три дня и включал в себя состязания для мужчин, женщин, смешанных пар и команд.Сама Зебинисо Рустамова высоко оценила результаты турнира, сказав, что от молодежи можно ожидать больших результатов на международных соревнованиях в будущем.Зебинисо Рустамова - советская и таджикская лучница, чемпионка мира в личном и командном зачете 1975 года, в командном зачете 1985 и 1987 годов, рекордсменка мира, многократная чемпионка СССР, Европы, серебряный призер соревнований "Дружба" 1984 года, бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале 1976 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanskie-strelki-privezli-5-zolotyx-medaley-s-chempionata-azii-20556796.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20891403_42:0:709:500_1920x0_80_0_0_589e70b1e5bef01765cac34ed348b493.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, таджикистан, стрельба из лука

Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой

15:07 13.10.2021 (обновлено: 16:38 13.10.2021)
10
© Национальный олимпийский комитет ТаджикистанаСоревнования по стрельбе из лука в Таджикистане
Соревнования по стрельбе из лука в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Национальный олимпийский комитет Таджикистана
Состязания лучников двух стран на приз легендарной чемпионки Зебинисо Рустамовой прошло в Душанбе
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Открытые соревнования по стрельбе из лука на призы известной советской и таджикской спортсменки Зебинисо Рустамовой завершились в Душанбе.
По данным пресс-службы Олимпийского комитета Таджикистана, в меткости соревновались 38 лучников из разных регионов Таджикистана и из Ферганской области Узбекистана. Турнир продлился три дня и включал в себя состязания для мужчин, женщин, смешанных пар и команд.
Сама Зебинисо Рустамова высоко оценила результаты турнира, сказав, что от молодежи можно ожидать больших результатов на международных соревнованиях в будущем.
Победители турнира:

- Индивидуальный зачет, 70 метров: Мадина Раджабова; Умеджон Рахмонов (Душанбе);

- Смешанные пары, 70 метров: Гулмира Урунбоева и Зокирджон Гафуров (Узбекистан);

- Смешанные пары, 60 метров: Сафарбек Махмадуллозода и Заронаи Фируз (Узбекистан);

- Женские команды: трио Мадины Раджабовой, Фирузы Зубайдовой и Зухро Тагоевой (Душанбе);

- Мужские команды: Сафарбек Махмадуллозода, Мустафо Мирзоходжаев и Абубакр Тураев (Душанбе).

Зебинисо Рустамова - советская и таджикская лучница, чемпионка мира в личном и командном зачете 1975 года, в командном зачете 1985 и 1987 годов, рекордсменка мира, многократная чемпионка СССР, Европы, серебряный призер соревнований "Дружба" 1984 года, бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале 1976 года.
Мухтасар Тохирова завершила свое участие на Олимпиаде Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Спорт
Узбекистанские стрелки привезли 5 золотых медалей с Чемпионата Азии
19 сентября, 17:07
612
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:50Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов
16:45Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
16:34В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
16:32Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку" — обзор
16:03В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
15:52Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
15:11На организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов
15:10В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
15:07Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
14:36Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
14:06В Узбекистане собирают команду по регби на Олимпиаду
13:41ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках
13:20В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана
13:10СМИ Британии извинились за фейк о краже формулы AstraZeneca для "Спутника V"
12:37Фотографии с mos.ru передадут полиции
12:27В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника
12:22Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"
12:15Москва не планирует вводить дистанционное обучение
12:02Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России
11:34Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре