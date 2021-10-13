https://uz.sputniknews.ru/20211013/20891397.html

Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой

Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой

Состязания лучников двух стран на приз легендарной чемпионки Зебинисо Рустамовой прошло в Душанбе 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

узбекистан

таджикистан

стрельба из лука

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Открытые соревнования по стрельбе из лука на призы известной советской и таджикской спортсменки Зебинисо Рустамовой завершились в Душанбе. По данным пресс-службы Олимпийского комитета Таджикистана, в меткости соревновались 38 лучников из разных регионов Таджикистана и из Ферганской области Узбекистана. Турнир продлился три дня и включал в себя состязания для мужчин, женщин, смешанных пар и команд.Сама Зебинисо Рустамова высоко оценила результаты турнира, сказав, что от молодежи можно ожидать больших результатов на международных соревнованиях в будущем.Зебинисо Рустамова - советская и таджикская лучница, чемпионка мира в личном и командном зачете 1975 года, в командном зачете 1985 и 1987 годов, рекордсменка мира, многократная чемпионка СССР, Европы, серебряный призер соревнований "Дружба" 1984 года, бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале 1976 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanskie-strelki-privezli-5-zolotyx-medaley-s-chempionata-azii-20556796.html

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узбекистан, таджикистан, стрельба из лука