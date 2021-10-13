https://uz.sputniknews.ru/20211013/kak-goryachie-pirojki-uzbekistantsy-massovo-skupayut-krasivye-avtonomera-20892668.html
Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
За девять месяцев текущего года граждане Узбекистана потратили на красивые автономера больше, чем за 2018-2020 годы вместе взятые. Самый дорогой номер обошелся... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T16:45+0500
2021-10-13T16:45+0500
2021-10-13T16:45+0500
общество
узбекистан
онлайн-аукцион
красивые автономера
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистанцы поставили новый рекорд по покупке “красивых” автономеров, потратив на это за девять месяцев больше, чем за все два предыдущих года, сообщает национальное информационное агентство УзА со ссылкой на республиканскую товарно-сырьевую биржу.Всего с января по сентябрь 2021-го через онлайн-аукцион продано 105,6 тысячи таких лотов. Это принесло казне 221,1 миллиарда сумов.При этом только за первое полугодие выручка составила 139 миллиардов. Остальные 82 — добавились в последующие три месяца.Издание отмечает, в этом году с молотка ушел самый дорогой за всю историю торгов номер, на который владелец потратил 441,5 миллиона сумов. Это почти в два раза больше предыдущего рекорда, когда номер продали за 206,7 миллиона.Продажу “блатных” автономеров в Узбекистане запустили 5 сентября 2017 года на специальной торговой платформе. Первая сделка была проведена по ней уже 14 сентября. За номер Е 070 ЕА владелец выложил 7,56 миллиона сумов.В соответствии с постановлением Кабинета министров, в ноябре 2020-го был изменен порядок выдачи "красивых" номеров. Теперь автовладельцам разрешено покупать номерные знаки с востребованной комбинацией букв и цифр. Однако стартовые цены на такие номер гораздо выше.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/avtonomera-serii-uzbi-aaa-mojet-priobresti-lyuboy-uzbekistanets--gubdd-20026346.html
https://uz.sputniknews.ru/20201230/Skolko-deneg-vyruchili-s-prodazhi-krasivykh-nomerov-s-nachala-goda---itogi-15710498.html
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узбекистан, онлайн-аукцион, красивые автономера, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
За девять месяцев текущего года граждане Узбекистана потратили на красивые автономера больше, чем за 2018-2020 годы вместе взятые. Самый дорогой номер обошелся в 441,5 миллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Узбекистанцы поставили новый рекорд по покупке “красивых” автономеров, потратив на это за девять месяцев больше, чем за все два предыдущих года, сообщает
национальное информационное агентство УзА со ссылкой на республиканскую товарно-сырьевую биржу.
Всего с января по сентябрь 2021-го через онлайн-аукцион продано 105,6 тысячи таких лотов. Это принесло казне 221,1 миллиарда сумов.
“Это абсолютный рекорд с момента запуска торгов — больше, чем за 2018−2020 годы вместе взятые (205,1 миллиарда сумов)”, — говорится в публикации.
При этом только за первое полугодие выручка составила 139 миллиардов. Остальные 82 — добавились в последующие три месяца.
Издание отмечает, в этом году с молотка ушел самый дорогой за всю историю торгов номер, на который владелец потратил 441,5 миллиона сумов. Это почти в два раза больше предыдущего рекорда, когда номер продали за 206,7 миллиона.
Продажу “блатных” автономеров в Узбекистане запустили 5 сентября 2017 года на специальной торговой платформе. Первая сделка была проведена по ней уже 14 сентября. За номер Е 070 ЕА владелец выложил 7,56 миллиона сумов.
В соответствии с постановлением Кабинета министров, в ноябре 2020-го был изменен
порядок выдачи "красивых" номеров. Теперь автовладельцам разрешено покупать номерные знаки с востребованной комбинацией букв и цифр. Однако стартовые цены на такие номер гораздо выше.