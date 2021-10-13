Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211013/kak-goryachie-pirojki-uzbekistantsy-massovo-skupayut-krasivye-avtonomera-20892668.html
Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
За девять месяцев текущего года граждане Узбекистана потратили на красивые автономера больше, чем за 2018-2020 годы вместе взятые. Самый дорогой номер обошелся... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T16:45+0500
2021-10-13T16:45+0500
общество
узбекистан
онлайн-аукцион
красивые автономера
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/02/15107308_0:41:2049:1193_1920x0_80_0_0_b0637a0cecb097c953ddc48142ea2166.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистанцы поставили новый рекорд по покупке “красивых” автономеров, потратив на это за девять месяцев больше, чем за все два предыдущих года, сообщает национальное информационное агентство УзА со ссылкой на республиканскую товарно-сырьевую биржу.Всего с января по сентябрь 2021-го через онлайн-аукцион продано 105,6 тысячи таких лотов. Это принесло казне 221,1 миллиарда сумов.При этом только за первое полугодие выручка составила 139 миллиардов. Остальные 82 — добавились в последующие три месяца.Издание отмечает, в этом году с молотка ушел самый дорогой за всю историю торгов номер, на который владелец потратил 441,5 миллиона сумов. Это почти в два раза больше предыдущего рекорда, когда номер продали за 206,7 миллиона.Продажу “блатных” автономеров в Узбекистане запустили 5 сентября 2017 года на специальной торговой платформе. Первая сделка была проведена по ней уже 14 сентября. За номер Е 070 ЕА владелец выложил 7,56 миллиона сумов.В соответствии с постановлением Кабинета министров, в ноябре 2020-го был изменен порядок выдачи "красивых" номеров. Теперь автовладельцам разрешено покупать номерные знаки с востребованной комбинацией букв и цифр. Однако стартовые цены на такие номер гораздо выше.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/avtonomera-serii-uzbi-aaa-mojet-priobresti-lyuboy-uzbekistanets--gubdd-20026346.html
https://uz.sputniknews.ru/20201230/Skolko-deneg-vyruchili-s-prodazhi-krasivykh-nomerov-s-nachala-goda---itogi-15710498.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/02/15107308_196:0:1787:1193_1920x0_80_0_0_9bcd0dcc0fbd744bff85d38d3b4d4627.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, онлайн-аукцион, красивые автономера, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера

16:45 13.10.2021
19
© Facebook / UzAutoMotorsOfficialАвтомобили
Автомобили - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Facebook / UzAutoMotorsOfficial
За девять месяцев текущего года граждане Узбекистана потратили на красивые автономера больше, чем за 2018-2020 годы вместе взятые. Самый дорогой номер обошелся в 441,5 миллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистанцы поставили новый рекорд по покупке “красивых” автономеров, потратив на это за девять месяцев больше, чем за все два предыдущих года, сообщает национальное информационное агентство УзА со ссылкой на республиканскую товарно-сырьевую биржу.
Всего с января по сентябрь 2021-го через онлайн-аукцион продано 105,6 тысячи таких лотов. Это принесло казне 221,1 миллиарда сумов.
“Это абсолютный рекорд с момента запуска торгов — больше, чем за 2018−2020 годы вместе взятые (205,1 миллиарда сумов)”, — говорится в публикации.
При этом только за первое полугодие выручка составила 139 миллиардов. Остальные 82 — добавились в последующие три месяца.
Женщина за рулем автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
Общество
Автономера серии "UZB"и "AAA" может приобрести любой узбекистанец — ГУБДД
10 августа, 17:55
1003
Издание отмечает, в этом году с молотка ушел самый дорогой за всю историю торгов номер, на который владелец потратил 441,5 миллиона сумов. Это почти в два раза больше предыдущего рекорда, когда номер продали за 206,7 миллиона.
Продажу “блатных” автономеров в Узбекистане запустили 5 сентября 2017 года на специальной торговой платформе. Первая сделка была проведена по ней уже 14 сентября. За номер Е 070 ЕА владелец выложил 7,56 миллиона сумов.
В соответствии с постановлением Кабинета министров, в ноябре 2020-го был изменен порядок выдачи "красивых" номеров. Теперь автовладельцам разрешено покупать номерные знаки с востребованной комбинацией букв и цифр. Однако стартовые цены на такие номер гораздо выше.
Автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2020
Общество
Сколько денег выручили с продажи "красивых" номеров с начала года - итоги
30 декабря 2020, 19:59
430
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:50Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов
16:45Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
16:34В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
16:32Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку" — обзор
16:03В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
15:52Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
15:11На организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов
15:10В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
15:07Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
14:36Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
14:06В Узбекистане собирают команду по регби на Олимпиаду
13:41ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках
13:20В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана
13:10СМИ Британии извинились за фейк о краже формулы AstraZeneca для "Спутника V"
12:37Фотографии с mos.ru передадут полиции
12:27В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника
12:22Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"
12:15Москва не планирует вводить дистанционное обучение
12:02Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России
11:34Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре