https://uz.sputniknews.ru/20211013/moskva-ne-planiruet-vvodit-distantsionnoe-obuchenie-20886411.html

Москва не планирует вводить дистанционное обучение

Москва не планирует вводить дистанционное обучение

Эпидемическая ситуация в Москве усугубляется: за последний месяц коронавирусом в Москве заразились в 2,5 раза больше школьников. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T12:15+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Правительство российской столицы не планирует вводить онлайн-обучение в школах из-за обострения эпидемической обстановки. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.По ее словам, дистанционное обучение — это крайняя мера. Сейчас в городе отрабатываются другие меры, к примеру, в 10 школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID.По данным, озвученным заместителем мэра, за последний месяц коронавирусом в Москве заразились в 2,5 раза больше школьников.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, карантин, школа, коронавирус covid-19