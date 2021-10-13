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https://uz.sputniknews.ru/20211013/moskva-ne-planiruet-vvodit-distantsionnoe-obuchenie-20886411.html
Москва не планирует вводить дистанционное обучение
Москва не планирует вводить дистанционное обучение
Эпидемическая ситуация в Москве усугубляется: за последний месяц коронавирусом в Москве заразились в 2,5 раза больше школьников. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T12:15+0500
2021-10-13T12:15+0500
в мире
москва
карантин
школа
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Правительство российской столицы не планирует вводить онлайн-обучение в школах из-за обострения эпидемической обстановки. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.По ее словам, дистанционное обучение — это крайняя мера. Сейчас в городе отрабатываются другие меры, к примеру, в 10 школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID.По данным, озвученным заместителем мэра, за последний месяц коронавирусом в Москве заразились в 2,5 раза больше школьников.
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москва, карантин, школа, коронавирус covid-19

Москва не планирует вводить дистанционное обучение

12:15 13.10.2021
143
© AFP / JOSE JORDANАнтисептик в школьном классе
Антисептик в школьном классе - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© AFP / JOSE JORDAN
Эпидемическая ситуация в Москве усугубляется: за последний месяц коронавирусом в Москве заразились в 2,5 раза больше школьников.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Правительство российской столицы не планирует вводить онлайн-обучение в школах из-за обострения эпидемической обстановки. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
По ее словам, дистанционное обучение — это крайняя мера. Сейчас в городе отрабатываются другие меры, к примеру, в 10 школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID.
Решение о карантине для класса будут принимать только после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста на COVID.
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы
По данным, озвученным заместителем мэра, за последний месяц коронавирусом в Москве заразились в 2,5 раза больше школьников.
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