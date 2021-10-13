https://uz.sputniknews.ru/20211013/na-organizatsiyu-igr-zakovat-ejegodno-budut-vydelyat-50-mlrd-sumov-20890700.html

На организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов

На организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов

В следующем году среди студентов пройдет первая интеллектуальная олимпиада на приз президента. Ее участники встретятся с ведущими учеными, в том числе с... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T15:11+0500

2021-10-13T15:11+0500

2021-10-13T15:11+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

бухарская область

молодежь

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Во время своего визита в Бухарскую область Шавкат Мирзиёев понаблюдал за интеллектуальным состязанием команд Хорезмской и Навоийской областей, в рамках финала игры "Заковат". По итогам поединка победу одержали представители Хорезма.Глава государства выразил признательность игрокам за энергичность и стремление к знаниям.Президент предложил превратить игры "Заковат" в массовое интеллектуальное движение. Инициатива будет поддержана финансово — ежегодно будет выделяться 50 миллиардов сумов. Деятельность клуба будет организована во всех, в том числе отдаленных районах. Для победителей будет учреждена стипендия "Заковат". При этом в Ташкенте решено возвести отдельное здание для клуба и Городок интеллектуальных игр, в регионах появятся интеллектуальные парки, а в Бостанлыкском районе Ташобласти на базе молодежного лагеря будет устроена Интеллектуальная школа.В следующем году среди студентов пройдет первая интеллектуальная олимпиада на приз президента. Ее участники встретятся с ведущими учеными, в том числе с нобелевскими лауреатами.Кроме того программистам, создающим IT-продукты и мобильные игры, будут выделять специальные гранты и субсидии.Президент поручил вручить основателю клуба "Заковат" Абдурасулу Абдуллаеву и победителям финального этапа государственные награды.

https://uz.sputniknews.ru/20191104/Nobelevskiy-laureat-v-oblasti-khimii-prochitaet-lektsii-v-Uzbekistane-12728681.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, бухарская область, молодежь