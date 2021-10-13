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Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
Армянский премьер-министр прилетел в Москву для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T15:52+0500
2021-10-13T15:52+0500
2021-10-13T15:56+0500
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Владимир Путин провел встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политик прилетел в российскую столицу для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху. В рамках встречи лидер РФ и армянский премьер поговорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.Смотрите в нашем видео, о чем еще говорили Путин и Пашинян.
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мультимедиа , армения, владимир путин, никол пашинян, видео
Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
15:52 13.10.2021 (обновлено: 15:56 13.10.2021)
Армянский премьер-министр прилетел в Москву для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху.
Владимир Путин провел встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политик прилетел в российскую столицу для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху.
В рамках встречи лидер РФ и армянский премьер поговорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Смотрите в нашем видео, о чем еще говорили Путин и Пашинян.