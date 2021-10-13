https://uz.sputniknews.ru/20211013/putin-provel-vstrechu-s-pashinyanom-o-chem-govorili-prezident-rf-i-premer-armenii-20891276.html

Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении

Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении

Армянский премьер-министр прилетел в Москву для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T15:52+0500

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видео

мультимедиа

армения

владимир путин

никол пашинян

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Владимир Путин провел встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политик прилетел в российскую столицу для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху. В рамках встречи лидер РФ и армянский премьер поговорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.Смотрите в нашем видео, о чем еще говорили Путин и Пашинян.

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мультимедиа , армения, владимир путин, никол пашинян, видео