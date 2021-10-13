https://uz.sputniknews.ru/20211013/smi-britanii-izvinilis-za-feyk-o-kraje-rf-formuly-astrazeneca-dlya-sputnika-v-20887432.html

СМИ Британии извинились за фейк о краже РФ формулы AstraZeneca для "Спутника V"

СМИ Британии извинились за фейк о краже РФ формулы AstraZeneca для "Спутника V"

Британские таблоиды обвинили российских ученых в том, что для создания "Спутника V" они якобы использовали разработки Оксфордского университета. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T13:10+0500

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2021-10-13T13:10+0500

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великобритания

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вакцина "спутник v"

вакцина astrazeneca

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Британские СМИ извинились за статьи о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca для создания вакцины "Спутник V".В своих публикациях издания The Sun и Daily Express утверждали, что к этому причастна российская разведка.РФПИ, в свою очередь, выпустило официальное заявление и назвало заявления СМИ неэтичной ложью и абсурдом, "основанным на анонимных источниках" и "подрывающим глобальные усилия по вакцинации".Позже таблоиды признали, что выпустили фейковую информацию, и внесли правки в свои материалы.Так, в The Sun выпустили исправленную версию текста с цитатами из заявления РФПИ.Газета Daily Express, в свою очередь, полностью удалила текст со своего сайта и выступила с извинениями. В РФПИ заявили, что это очередная победа в борьбе с пропагандой и нападками Запада в адрес российской вакцины.Специалисты подчеркнули, что эта масштабная кампания была развернута "с подачи транснациональных корпораций из состава Большой Фармы в погоне за прибылями и долей рынка за счет здоровья обычных людей".

https://uz.sputniknews.ru/20211004/v-minzdrave-rf-nazvali-zagvozdku-pomeshavshuyu-voz-priznat-sputnik-v-20754771.html

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великобритания, сми, вакцина "спутник v", вакцина astrazeneca