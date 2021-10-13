https://uz.sputniknews.ru/20211013/smi-britanii-izvinilis-za-feyk-o-kraje-rf-formuly-astrazeneca-dlya-sputnika-v-20887432.html
СМИ Британии извинились за фейк о краже РФ формулы AstraZeneca для "Спутника V"
СМИ Британии извинились за фейк о краже РФ формулы AstraZeneca для "Спутника V"
Британские таблоиды обвинили российских ученых в том, что для создания "Спутника V" они якобы использовали разработки Оксфордского университета. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T13:10+0500
2021-10-13T13:10+0500
2021-10-13T13:10+0500
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великобритания
сми
вакцина "спутник v"
вакцина astrazeneca
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Британские СМИ извинились за статьи о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca для создания вакцины "Спутник V".В своих публикациях издания The Sun и Daily Express утверждали, что к этому причастна российская разведка.РФПИ, в свою очередь, выпустило официальное заявление и назвало заявления СМИ неэтичной ложью и абсурдом, "основанным на анонимных источниках" и "подрывающим глобальные усилия по вакцинации".Позже таблоиды признали, что выпустили фейковую информацию, и внесли правки в свои материалы.Так, в The Sun выпустили исправленную версию текста с цитатами из заявления РФПИ.Газета Daily Express, в свою очередь, полностью удалила текст со своего сайта и выступила с извинениями. В РФПИ заявили, что это очередная победа в борьбе с пропагандой и нападками Запада в адрес российской вакцины.Специалисты подчеркнули, что эта масштабная кампания была развернута "с подачи транснациональных корпораций из состава Большой Фармы в погоне за прибылями и долей рынка за счет здоровья обычных людей".
https://uz.sputniknews.ru/20211004/v-minzdrave-rf-nazvali-zagvozdku-pomeshavshuyu-voz-priznat-sputnik-v-20754771.html
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великобритания, сми, вакцина "спутник v", вакцина astrazeneca
СМИ Британии извинились за фейк о краже РФ формулы AstraZeneca для "Спутника V"
Британские таблоиды обвинили российских ученых в том, что для создания "Спутника V" они якобы использовали разработки Оксфордского университета.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Британские СМИ извинились за статьи о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca для создания вакцины "Спутник V".
В своих публикациях издания The Sun и Daily Express утверждали, что к этому причастна российская разведка.
РФПИ, в свою очередь, выпустило
официальное заявление и назвало заявления СМИ неэтичной ложью и абсурдом, "основанным на анонимных источниках" и "подрывающим глобальные усилия по вакцинации".
Позже таблоиды признали, что выпустили фейковую информацию, и внесли правки в свои материалы.
Так, в The Sun выпустили
исправленную версию текста с цитатами из заявления РФПИ.
Газета Daily Express, в свою очередь, полностью удалила текст со своего сайта и выступила
с извинениями.
"До нашего сведения дошло, что это [сообщение о краже вакцины] было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" (НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи) — общеизвестна. В статье [опубликованной The Sun] также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций", — написала Daily Express.
В РФПИ заявили, что это очередная победа в борьбе с пропагандой и нападками Запада в адрес российской вакцины.
Специалисты подчеркнули
, что эта масштабная кампания была развернута "с подачи транснациональных корпораций из состава Большой Фармы в погоне за прибылями и долей рынка за счет здоровья обычных людей".