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https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-andijane-sotrudnikam-medinstituta-nedodali-150-mln-sumov-iz-za-subbotnika-20886903.html
В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника
В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника
Согласно приказу ректора вуза, денежные средства в размере 100-300 тысяч сумов удержали у 743 работников. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T12:27+0500
2021-10-13T12:29+0500
общество
андижан
институт
минюст узбекистана
преподаватель
медики
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В Андижанском государственном медицинском институте руководство удерживало зарплату сотрудникам из-за субботника, сообщают в пресс-службе Министерства юстиции. В ходе проведенного расследования стало известно, что приказом ректора данного мединститута от 15 сентября 2021 года было установлено добровольное удержание средств из заработной платы сотрудников за субботник.Согласно документу, денежные средства в размере 100-300 тысяч сумов удержали у 743 работников. В общей сложности с заработной платы трудящихся за сентябрь было удержано 150 млн сумов. Отмечается, что средства 221 сотрудников урезали без их согласия.В Минюсте напомнили, что в соответствии со статьей 164 Трудового кодекса Узбекистана, удержание заработной платы допускается с письменного согласия работника, а при отсутствии такого согласия - на основании решения суда.По данным министерства, сотрудникам института возвратили 150 млн сумов, а должностные лица высшего учебного заведения были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
https://uz.sputniknews.ru/20190624/Na-rabote-uderzhali-chast-zarplaty-v-kakikh-sluchayakh-eto-nezakonno-v-Uzbekistane-11849250.html
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андижан, институт, минюст узбекистана, преподаватель, медики

В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника

12:27 13.10.2021 (обновлено: 12:29 13.10.2021)
169
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Согласно приказу ректора вуза, денежные средства в размере 100-300 тысяч сумов удержали у 743 работников.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В Андижанском государственном медицинском институте руководство удерживало зарплату сотрудникам из-за субботника, сообщают в пресс-службе Министерства юстиции.
В ходе проведенного расследования стало известно, что приказом ректора данного мединститута от 15 сентября 2021 года было установлено добровольное удержание средств из заработной платы сотрудников за субботник.
Согласно документу, денежные средства в размере 100-300 тысяч сумов удержали у 743 работников. В общей сложности с заработной платы трудящихся за сентябрь было удержано 150 млн сумов. Отмечается, что средства 221 сотрудников урезали без их согласия.
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В Минюсте напомнили, что в соответствии со статьей 164 Трудового кодекса Узбекистана, удержание заработной платы допускается с письменного согласия работника, а при отсутствии такого согласия - на основании решения суда.
По данным министерства, сотрудникам института возвратили 150 млн сумов, а должностные лица высшего учебного заведения были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
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