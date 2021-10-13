https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-andijane-sotrudnikam-medinstituta-nedodali-150-mln-sumov-iz-za-subbotnika-20886903.html

В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника

В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника

Согласно приказу ректора вуза, денежные средства в размере 100-300 тысяч сумов удержали у 743 работников. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T12:27+0500

2021-10-13T12:27+0500

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общество

андижан

институт

минюст узбекистана

преподаватель

медики

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В Андижанском государственном медицинском институте руководство удерживало зарплату сотрудникам из-за субботника, сообщают в пресс-службе Министерства юстиции. В ходе проведенного расследования стало известно, что приказом ректора данного мединститута от 15 сентября 2021 года было установлено добровольное удержание средств из заработной платы сотрудников за субботник.Согласно документу, денежные средства в размере 100-300 тысяч сумов удержали у 743 работников. В общей сложности с заработной платы трудящихся за сентябрь было удержано 150 млн сумов. Отмечается, что средства 221 сотрудников урезали без их согласия.В Минюсте напомнили, что в соответствии со статьей 164 Трудового кодекса Узбекистана, удержание заработной платы допускается с письменного согласия работника, а при отсутствии такого согласия - на основании решения суда.По данным министерства, сотрудникам института возвратили 150 млн сумов, а должностные лица высшего учебного заведения были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

https://uz.sputniknews.ru/20190624/Na-rabote-uderzhali-chast-zarplaty-v-kakikh-sluchayakh-eto-nezakonno-v-Uzbekistane-11849250.html

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андижан, институт, минюст узбекистана, преподаватель, медики